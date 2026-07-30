/शाजापुर में तंत्र-मंत्र का झांसा देकर नर्स से दुष्कर्म, 15 घंटे में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, धर्मांतरण एंगल की भी जांच

पुलिस के अनुसार, पीड़िता की आरोपी से 3 जुलाई को ट्रेन यात्रा के दौरान पहचान हुई थी. आरोपी ने खुद को तंत्र-मंत्र जानने वाला बताकर पीड़िता का विश्वास जीता और उसके परिवार पर जादू-टोना तथा अनिष्ट होने का डर दिखाया. अगले दिन वह शाजापुर स्थित पीड़िता के किराये के मकान पर पहुंचा और कथित धार्मिक प्रक्रिया के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद उसने कथित रूप से अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने की धमकी दी और ब्लैकमेल कर कई बार दुष्कर्म किया. आरोप है कि उसने अपने एक साथी से भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म कराया. साथ ही करीब 4.10 लाख रुपये, सोने का मंगलसूत्र और बाद में स्कूटी भी अपने कब्जे में ले ली.