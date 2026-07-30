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शाजापुर में तंत्र-मंत्र का झांसा देकर नर्स से दुष्कर्म, 15 घंटे में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, धर्मांतरण एंगल की भी जांच

Shajapur Crime News: शाजापुर में तंत्र-मंत्र का झांसा देकर नर्स से दुष्कर्म, ब्लैकमेल और धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को 15 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. आरोपी से नकदी, स्कूटी और अन्य सामान बरामद किया है. मामले में एक अन्य आरोपी फरार है. पुलिस जांच में जुटी है.

Written ByManoj Jain
Published: Jul 30, 2026, 10:41 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:41 PM IST
शाजापुर में तंत्र-मंत्र का झांसा देकर नर्स से दुष्कर्म, 15 घंटे में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, धर्मांतरण एंगल की भी जांच
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Manoj Jain

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मनोज जैन, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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