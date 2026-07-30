/शाजापुर में तंत्र-मंत्र का झांसा देकर नर्स से दुष्कर्म, 15 घंटे में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, धर्मांतरण एंगल की भी जांच

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Shajapur Nurse Rape Case: शाजापुर जिले के लालघाटी थाना क्षेत्र में तंत्र-मंत्र का झांसा देकर एक नर्स के साथ दुष्कर्म, ब्लैकमेल और धोखाधड़ी करने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के महज 15 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी साकिर उर्फ राजू शाह (44), निवासी बड़ावदा, जिला उज्जैन को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 4.46 लाख रुपये नकद, करीब 90 हजार रुपये कीमत की स्कूटी, मोबाइल फोन, पीड़िता का ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य सामान बरामद किया है. मामले में एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है.
पुलिस के अनुसार, पीड़िता की आरोपी से 3 जुलाई को ट्रेन यात्रा के दौरान पहचान हुई थी. आरोपी ने खुद को तंत्र-मंत्र जानने वाला बताकर पीड़िता का विश्वास जीता और उसके परिवार पर जादू-टोना तथा अनिष्ट होने का डर दिखाया. अगले दिन वह शाजापुर स्थित पीड़िता के किराये के मकान पर पहुंचा और कथित धार्मिक प्रक्रिया के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद उसने कथित रूप से अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने की धमकी दी और ब्लैकमेल कर कई बार दुष्कर्म किया. आरोप है कि उसने अपने एक साथी से भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म कराया. साथ ही करीब 4.10 लाख रुपये, सोने का मंगलसूत्र और बाद में स्कूटी भी अपने कब्जे में ले ली.
पीड़िता ने लगाए गंभीर आरोप
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसकी दो महिला सहकर्मियों को भी तंत्र-मंत्र के नाम पर बुलाया और उनके साथ अश्लील हरकत करने का प्रयास किया. विरोध करने पर दोनों वहां से चली गईं. इसके बाद आरोपी लगातार पीड़िता से 50 हजार रुपये की मांग करता रहा और कथित वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे डराता रहा.
धर्मांतरण एंगल से भी जांच
लालघाटी थाना प्रभारी अर्जुन सिंह मुजाल्दे ने बताया कि आरोपी के कब्जे से पीड़िता के बुर्का पहने हुए कुछ फोटो भी मिले हैं. इन्हीं तथ्यों के आधार पर पुलिस धर्म परिवर्तन से जुड़े पहलुओं की भी जांच कर रही है और मामले में संबंधित धाराएं बढ़ाई गई हैं. फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश के साथ पूरे घटनाक्रम और संभावित धर्मांतरण के एंगल की भी गहन जांच कर रही है.
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