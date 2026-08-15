अब मरीजों का इलाज-मेडिकल रिकॉर्ड होगा ऑनलाइन, शाजापुर अस्पताल में पायलट प्रोजेक्ट शुरू

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Shajapur News: शाजापुर जिला अस्पताल शाजापुर में मरीजों के इलाज और मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटल करने की दिशा में 15 अगस्त से नई व्यवस्था की शुरुआत हो गई. अस्पताल में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है. इसके तहत जनरल मेडिसिन विभाग को ट्रायल के लिए चुना गया है. पहले ही दिन इस ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से 15 मरीजों का पेपरलेस उपचार किया गया. मरीजों की दवाइयों और लैब जांच की पर्चियां भी ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से संबंधित विभागों तक पहुंचाई गईं.
नई व्यवस्था लागू होने के बाद मरीज का पंजीयन ऑनलाइन किया जाएगा और उसे टोकन मिलेगा. इसके बाद नर्सिंग स्टाफ द्वारा बीपी सहित आवश्यक प्राथमिक जांच की जाएगी. डॉक्टर कंप्यूटर सिस्टम पर मरीज की जानकारी देखकर उपचार तय करेंगे. डॉक्टर द्वारा जिस जांच को ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा, उसकी जानकारी सीधे लैब में पहुंच जाएगी. इससे मरीज को जांच की पर्ची लेकर लैब जाने की जरूरत नहीं होगी. इसी तरह दवाइयों से संबंधित जानकारी भी डिजिटल रूप से दर्ज रहेगी.
इन कर्मचारियों की तैयार आईडी
पायलट प्रोजेक्ट के लिए अस्पताल के विभिन्न विभागों के संबंधित डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट और लैब तकनीशियनों की ऑनलाइन आईडी तैयार की गई है. एडमिन के रूप में सिविल सर्जन डॉ. बीएस मैना, रजिस्ट्रेशन के लिए अरुण वर्मा और संतोष चौहान की आईडी बनाई गई है. ओपीडी वाइटल के लिए दशरथ धाकड़ और कनीराम तथा विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में डॉ. आलोक सक्सेना और डॉ.जेपी शर्मा (एमडी मेडिसिन) की आईडी तैयार की गई है. आईपीडी नर्सिंग के लिए प्रीति कवरेती और रेखा डाबी, फार्मासिस्ट विभाग के लिए शुभि जोशी और चित्रासिंह, रेडियोलॉजी के लिए प्रीति चौहान और वंदना बर्मन तथा पैथालॉजी विभाग के लिए मोहनलाल पाटीदार और राहुल सेंधव की आईडी तैयार की गई है.
मरीजों की सुविधा का आकलन
प्रभारी आरएमओ डॉ. दीपक पाटीदार ने बताया कि फिलहाल जनरल मेडिसिन विभाग में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर व्यवस्था की कार्यप्रणाली और मरीजों की सुविधा का आकलन किया जाएगा. इसे नवंबर-दिसंबर तक चलाने के बाद ट्रायल के परिणामों के आधार पर अन्य विभागों में भी लागू करने की दिशा में निर्णय लिया जाएगा. इससे मरीजों का मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा और भविष्य में डॉक्टर पुरानी बीमारी, उपचार और जांच संबंधी जानकारी ऑनलाइन देखकर इलाज तय कर सकेंगे.
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