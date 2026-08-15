अब मरीजों का इलाज-मेडिकल रिकॉर्ड होगा ऑनलाइन, शाजापुर अस्पताल में पायलट प्रोजेक्ट शुरू

इन कर्मचारियों की तैयार आईडी

पायलट प्रोजेक्ट के लिए अस्पताल के विभिन्न विभागों के संबंधित डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट और लैब तकनीशियनों की ऑनलाइन आईडी तैयार की गई है. एडमिन के रूप में सिविल सर्जन डॉ. बीएस मैना, रजिस्ट्रेशन के लिए अरुण वर्मा और संतोष चौहान की आईडी बनाई गई है. ओपीडी वाइटल के लिए दशरथ धाकड़ और कनीराम तथा विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में डॉ. आलोक सक्सेना और डॉ.जेपी शर्मा (एमडी मेडिसिन) की आईडी तैयार की गई है. आईपीडी नर्सिंग के लिए प्रीति कवरेती और रेखा डाबी, फार्मासिस्ट विभाग के लिए शुभि जोशी और चित्रासिंह, रेडियोलॉजी के लिए प्रीति चौहान और वंदना बर्मन तथा पैथालॉजी विभाग के लिए मोहनलाल पाटीदार और राहुल सेंधव की आईडी तैयार की गई है.