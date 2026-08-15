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अब मरीजों का इलाज-मेडिकल रिकॉर्ड होगा ऑनलाइन, शाजापुर अस्पताल में पायलट प्रोजेक्ट शुरू

Shajapur Hospital News: मध्य प्रदेश के शाजापुर जिला अस्पताल में 15 अगस्त से नई व्यवस्था की शुरुआत की गई है. अस्पताल में मरीजों का इलाज से लेकर मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटल करने की दिशा में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है.

Written ByManoj Jain
Published: Aug 15, 2026, 07:46 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:46 PM IST
अब मरीजों का इलाज-मेडिकल रिकॉर्ड होगा ऑनलाइन, शाजापुर अस्पताल में पायलट प्रोजेक्ट शुरू
Image Credit: ZEE MEDIA

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Manoj Jain

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मनोज जैन, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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