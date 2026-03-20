फिल्म ‘धुरंधर’ में गाली-गलौज पर बवाल! शाजापुर में संजय दत्त और आदित्य धर के खिलाफ शिकायत, हाईकोर्ट जाने की भी दी चेतावनी

Shajapur Police News: शाजापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक फिल्म में कथित गाली-गलौज को लेकर विवाद सामने आया है. शहर निवासी मनोज पुरोहित ने कोतवाली थाना प्रभारी संतोष वाघेला को आवेदन देकर ‘धुरंधर’ मूवी में इस्तेमाल की गई आपत्तिजनक भाषा पर आपत्ति जताई है.

शिकायतकर्ता का कहना है कि फिल्म में ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया है, जो सभ्य समाज में सार्वजनिक रूप से बोलना उचित नहीं माना जाता. उन्होंने सवाल उठाया कि जब आम नागरिक द्वारा गाली देने पर पुलिस IPC की धारा 294 और 504 के तहत मामला दर्ज करती है, तो फिल्मों में इस तरह की भाषा को कैसे अनुमति दी जाती है. उनका कहना है कि यदि गाली देना अपराध है, तो फिल्म निर्माता, निर्देशक और कलाकारों पर भी समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए.

हाईकोर्ट जाने की चेतावनी

शिकायत में बताया गया है कि फिल्मों के माध्यम से युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ रहा है और गाली-गलौज को सामान्य बनाया जा रहा है. उन्होंने फिल्म उद्योग की मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं. शिकायतकर्ता ने फिल्म के निर्माता-निर्देशक आदित्य धर और कलाकारों पर BNS की धारा 296 के तहत कार्रवाई की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी है कि यदि पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो वे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

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‘धुरंधर-2’ फिल्म पर बवाल!

शिकायतकर्ता मनोज पुरोहित ने बताया कि उन्होंने ‘धुरंधर-2’ फिल्म मनरमा मल्टीप्लेक्स में देखी, जिसमें गाली-गलौज और अश्लीलता देखकर उन्हें शर्म महसूस हुई. उनका कहना है कि ऐसी भाषा, जिसे हम सामान्य रूप से सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकते, उसे फिल्मों में खुलेआम दिखाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि IPC की धारा 294 के तहत गाली-गलौज प्रतिबंधित है, फिर भी फिल्मों में इसे खुले तौर पर प्रदर्शित किया जा रहा है. इसी आधार पर उन्होंने आवेदन देकर धारा 296 के तहत फिल्म निर्माता के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है. वहीं कोतवाली थाना प्रभारी संतोष वाघेला का कहना है कि फिल्मों को लेकर शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है.

रिपोर्टः मनोज जैन, शाजापुर

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