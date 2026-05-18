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सलसलाई में महिला की मौत के बाद तनाव, बजरंग दल ने काटा बवाल, 'लव जिहाद' के लगाए गंभीर आरोप

Shajapur Woman Death Case: मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक महिला के साथ मारपीट की गई. उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. मौत के बाद हिंदू संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया. इतना ही नहीं उन्होंने इस मामले में लव जिहाद का आरोप भी लगाया है.

Written By  Manoj Jain|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 18, 2026, 06:36 PM IST
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Shajapur Woman Death Case
Shajapur Woman Death Case

Salaslai Crime News: शाजापुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. सलसलाई थाना क्षेत्र में महिला के साथ मारपीट के बाद उपचार के दौरान देवास में मौत हो गई. मौत के बाद मामले में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शाजापुर जिला मुख्यालय के ट्रैफिक पॉइंट पर शव रखकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की. संगठनों ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन पूरे प्रदेश में किया जाएगा.

प्रदर्शन के दौरान एबी रोड हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा. मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवीय, एसडीएम मनीषा वास्कले, तहसीलदार गौरव पोरवाल सहित कई थानों का पुलिस बल स्थिति को नियंत्रित करने में जुटा रहा. विहिप बजरंग दल के कार्यकर्ताओ ने कलेक्टर मुर्दाबाद के नारे भी लगाएं. एडिशनल एसपी घनश्याम मालवीय द्वारा लिखित में आश्वासन दिए जाने के बाद चक्काजाम समाप्त हुआ.

जिले में 'लव जिहाद' की घटनाएं बढ़ीं
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आरोप लगाया कि जिले में लगातार 'लव जिहाद' की घटनाएं बढ़ रही हैं. उन्होंने कहा कि सलसलाई थाना क्षेत्र में मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू महिला के साथ मारपीट कर हत्या की गई है और प्रशासन अब तक बुलडोजर कार्रवाई नहीं कर रहा है. मिली जानकारी के अनुसार, 15 मई की रात लसूडिया मेहा जोड़ स्थित सारंगपुर-अकोदिया रोड पर अनीताबाई मालवीय गंभीर हालत में मिली थीं.

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एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज
महिला के बेटे रोहित मालवीय ने आरोप लगाया कि आरोपी इब्राहिम खान ने डंडे से हमला कर उनकी मां को सड़क पर पटक दिया था. घायल महिला को पहले अकोदिया, फिर शुजालपुर और बाद में देवास के अमलतास अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी इब्राहिम खान निवासी मुड़लाय को हिरासत में लिया है. मामले में पहले बीएनएस की धारा 109(1) और एससी-एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया. महिला की मौत के बाद मामले में अन्य धाराएं भी बढाई जाएगी.

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