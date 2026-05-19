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12 ज्योतिर्लिंग...4 धाम, 45℃ तापमान में शाजापुर पहुंचे संतोष रावते, साइकिल से कर रहे हैं देश की यात्रा

Santosh Raote News: 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में महाराष्ट्र के संतोष रावते साइकिल से शाजापुर पहुंचे. संतोष रावते ने आस्था और भक्ति की अनूठी मिसाल पेश की है.

Written By  Manoj Jain|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 19, 2026, 05:15 PM IST
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Santosh Raote News
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Shajapur News: महाराष्ट्र के शनिशिंगनापुर निवासी संतोष रावते देश के 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की साइकिल यात्रा पर निकले हैं. भीषण गर्मी और 45 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच वे अपनी यात्रा जारी रखते हुए शाजापुर पहुंचे. उनकी यह यात्रा आस्था और भक्ति की अनूठी मिसाल पेश कर रही है.

संतोष रावते ने अपनी इस पवित्र यात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से की थी. वहां से वे उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन किए. मंगलवार दोपहर शाजापुर पहुंचने पर उन्होंने प्रसिद्ध मां राजराजेश्वरी मंदिर में पूजा-अर्चना की. शाजापुर में कुछ देर रुकने के बाद वे अपने अगले पड़ाव, तीसरे ज्योतिर्लिंग बाबा काशी विश्वनाथ (वाराणसी) के लिए रवाना हो गए.
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12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे
संतोष ने बताया कि साइकिल से शुरू हुई. उनकी यह यात्रा कुल दो साल में पूरी होगी. शाजापुर से आगे बढ़ते हुए वे वृंदावन, मथुरा और प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का रुख करेंगे. इन स्थानों के दर्शन के बाद वे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे. इस पूरी यात्रा के दौरान वे देश के सभी चार धामों और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे.

पहले भी कर चुके हैं ऐसी यात्रा
संतोष रावते का भक्ति का यह सफर नया नहीं है. इस साइकिल यात्रा पर निकलने से पहले वे लगातार तीन साल तक पैदल यात्रा भी कर चुके हैं. उन्हें साइकिल से सफर शुरू किए हुए अभी एक महीना हुआ है, और अगले दो सालों तक उनका यह सफर अनवरत जारी रहेगा.

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बाबा की कृपा से सब आसान
जब संतोष से भीषण गर्मी में यात्रा के दौरान आने वाली दिक्कतों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि बाबा की कृपा से सब आसान हो जाता है. उन्होंने बताया कि रास्ते में जहां भी वे रुकते हैं, वहां स्थानीय श्रद्धालु और भक्त खुद ही उनके रहने, खाने और पीने के पानी की उत्तम व्यवस्था कर देते हैं. भक्तों का यही सहयोग और उनकी अटूट आस्था उन्हें 44 डिग्री की झुलसाने वाली धूप में भी आगे बढ़ने की शक्ति दे रही है.

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