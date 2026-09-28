/लापरवाही ने ली बेटे की जान...एंबुलेंस के इंतजार में 5 साल के हार्दिक की मौत, पिता बोले-समय पर गाड़ी मिल जाती तो मेरा बच्चा बच जाता

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शाजापुर शहर की अयोध्या बस्ती वार्ड नंबर-3 निवासी 5 वर्षीय बच्चे की सोमवार सुबह जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे इंदौर रेफर किया था, लेकिन समय पर सरकारी एंबुलेंस नहीं मिल सकी. निजी एंबुलेंस संचालक ने इंदौर ले जाने के लिए 8 हजार रुपए की मांग की. सुबह करीब 6 बजे सरकारी एंबुलेंस पहुंची, लेकिन तब तक बच्चे ने दम तोड़ दिया. घटना के बाद परिजनों ने जिला अस्पताल में हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए.
मृतक पहचान हार्दिक जाटव पिता बंटी जाटव, निवासी अयोध्या बस्ती, शाजापुर के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार हार्दिक को देर रात पेट दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद वे उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. यहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए इंदौर रेफर कर दिया. डॉक्टरों ने बच्चे को एंबुलेंस से इंदौर ले जाने की सलाह दी. बच्चे के पिता बंटी जाटव ने आरोप लगाया कि इंदौर ले जाने के लिए सरकारी एंबुलेंस की व्यवस्था नहीं हो सकी.
समय पर एंबुलेंस ना मिलने का आरोप
परिजनों ने एंबुलेंस के लिए प्रयास किए, लेकिन उन्हें समय पर वाहन नहीं मिला. निजी एंबुलेंस संचालक ने 8 हजार रुपए की मांग की. इसी दौरान बच्चे की हालत बिगड़ती गई. सुबह करीब 6 बजे सरकारी एंबुलेंस पहुंची, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी. पिता ने आरोप लगाया कि समय पर एंबुलेंस मिल जाती तो बच्चे की जान बच सकती थी और इसके लिए उन्होंने अस्पताल प्रशासन को जिम्मेदार बताया.
डबल निमोनिया से पीड़ित था बच्चा
जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. बीएस मैना ने बताया कि बच्चा डबल निमोनिया से पीड़ित था और परिजन उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल लेकर आए थे. उनके अनुसार अस्पताल आने से पहले परिजन बच्चे का तंत्र-मंत्र से इलाज भी करवा रहे थे. हालत बिगड़ने के बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया. बच्चे की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे इंदौर रेफर किया और एंबुलेंस से ले जाने की सलाह दी. डॉ. मैना ने कहा कि एंबुलेंस क्यों उपलब्ध नहीं हो पाई, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है. हालांकि, बच्चे की मौत को लेकर परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा करते हुए समय पर एंबुलेंस नहीं मिलने को मौत का कारण बताया है.
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