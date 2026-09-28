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लापरवाही ने ली बेटे की जान...एंबुलेंस के इंतजार में 5 साल के हार्दिक की मौत, पिता बोले-समय पर गाड़ी मिल जाती तो मेरा बच्चा बच जाता

शाजापुर में 5 वर्षीय बच्चे की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि इंदौर रेफर किए जाने के बाद समय पर सरकारी एंबुलेंस नहीं मिली और निजी एंबुलेंस चालक ने 8 हजार रुपए की मांग कर रहा था. घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा मचाया.

Written ByManoj JainEdited ByPooja
Published: Sep 28, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 01:28 PM IST
लापरवाही ने ली बेटे की जान...एंबुलेंस के इंतजार में 5 साल के हार्दिक की मौत, पिता बोले-समय पर गाड़ी मिल जाती तो मेरा बच्चा बच जाता

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Manoj Jain

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मनोज जैन, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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