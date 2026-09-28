/लापरवाही ने ली बेटे की जान...एंबुलेंस के इंतजार में 5 साल के हार्दिक की मौत, पिता बोले-समय पर गाड़ी मिल जाती तो मेरा बच्चा बच जाता

डबल निमोनिया से पीड़ित था बच्चा

जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. बीएस मैना ने बताया कि बच्चा डबल निमोनिया से पीड़ित था और परिजन उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल लेकर आए थे. उनके अनुसार अस्पताल आने से पहले परिजन बच्चे का तंत्र-मंत्र से इलाज भी करवा रहे थे. हालत बिगड़ने के बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया. बच्चे की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे इंदौर रेफर किया और एंबुलेंस से ले जाने की सलाह दी. डॉ. मैना ने कहा कि एंबुलेंस क्यों उपलब्ध नहीं हो पाई, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है. हालांकि, बच्चे की मौत को लेकर परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा करते हुए समय पर एंबुलेंस नहीं मिलने को मौत का कारण बताया है.