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शाजापुर में बारात के दौरान बवाल, दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष के बाद बढ़ा तनाव, पुलिस छावनी में तब्दील इलाका

Shajapur Communal Tension: शाजापुर जिले के बेरछा इलाके में एक शादी समारोह के दौरान ट्रक के निकलने को लेकर दो गुटों के बीच विवाद हो गया, जो बाद में हाथापाई में बदल गया. इस घटना में कई लोग घायल हो गए. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

 

Written By  Manoj Jain|Edited By: Pooja|Last Updated: Apr 19, 2026, 03:31 PM IST
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शाजापुर में बारात के दौरान बवाल, दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष के बाद बढ़ा तनाव, पुलिस छावनी में तब्दील इलाका

Shajapur Communal Tension: शाजापुर जिले के बेरछा क्षेत्र में शनिवार रात बारात के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. घटना रात करीब 9 से 10 बजे के बीच की है, जब बेरछा बायपास स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के पास हिन्दू समाज की बारात गुजर रही थी. इसी दौरान मुस्लिम समाज का एक ट्रक निकालने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. फरियादी रवि समोरा उम्र 32 साल निवासी बेरछा ने पुलिस को बताया कि ट्रक चालक शाहरूख शेख पिता इसराईल ने पहले गाली-गलौज की और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया. कुछ देर बाद वह अन्य लोगों को लेकर लौटा और बारातियों पर हमला कर दिया. आरोप है कि शाहरूख ने चाकू से सूरज भिलाला पर वार किया, जबकि राजू मिस्त्री ने अरिहंत जैन पर हमला किया। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं.

पुलिस ने मामले में शाहरूख शेख, फखरूद्दीन का बेटा, वसीम पिता हनीफ खां, पप्पू पिता शरीफ खां, राजू पिता नसीरूद्दीन, इकरार पिता अकरम खां, अनिश पिता हन्नु पटेल, सद्दाम मंसूरी और ताजउद्दीन पिता अकबर खां को आरोपी बनाया है. सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. इस पूरे घटनाक्रम में हिंदू समाज के करीब 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

दो पक्षों में विवाद

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फिलहाल मामले में एक हिन्दू पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से अभी तक थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. स्थिति को देखते हुए सुंदरसी, सलसलाई, सुनेरा, अकोदिया सहित अन्य थानों से पुलिस बल बुलाया गया. रात करीब 1 बजे एसडीएम मनीषा वास्कले और नायब तहसीलदार गौरव पोरवाल मौके पर पहुंचे. प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी नाराजगी जाहिर की. भीड़ में मौजूद कुछ युवकों ने आक्रोश में तीखी टिप्पणियां भी कीं. एक युवक ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो वे चूड़ियां भेंट कर देंगे. उन्हें पहन लीजिएगा. मौके पर स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात रहा और अधिकारियों ने लोगों को समझाइश देने का प्रयास किया. काफी देर तक हंगामे जैसी स्थिति बनी रही.

अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस

थाना परिसर में बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग एकत्रित होकर गेट के सामने धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी घनश्याम मालवीय प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर रहे थे. इस दौरान समाज के लोगों और अधिकारियों के बीच तीखी बहस हो गई. प्रदर्शनकारी आरोपियों का जुलूस निकालने की मांग कर रहे थे, जबकि अधिकारी इस पर खुलकर जवाब देने से बचते नजर आए। स्थिति बढ़ने पर एडिशनल एसपी कुछ प्रतिनिधियों को थाने के अंदर लेकर गए, जहां बातचीत के दौरान एक बार फिर भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अभय और अधिकारियों के बीच बहस हुई. माहौल तनावपूर्ण हो गया. इस दौरान थाना प्रभारी भरत किरार ने हस्तक्षेप कर लोगों को समझाइश दी. अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई और जुलूस निकालने के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी शांत होकर वापस लौट गए.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, मामले में शामिल चार आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. पुलिसकर्मी ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि थाने पर अत्यधिक भीड़ होने के कारण आरोपियों को सुरक्षा के मद्देनजर अन्य थाने में रखा गया है. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. बेरछा में रविवार को मुस्लिम समाज का सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. एडिशनल एसपी घनश्याम मालवीय ने बताया कि बारात निकलने के दौरान एक वाहन को रास्ता देने को लेकर कहासुनी हुई. वाहन मुस्लिम समाज का ड्राइवर चला रहा था, इसी बात पर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और मारपीट की स्थिति बन गई. घटना में घायल रवि की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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