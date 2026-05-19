डिलीवरी के बाद महिला के शरीर में छूटा आधा किलो का स्पंज, महीने भर दर्द से तड़पती रही प्रसूता

Big Negligence at Hospital-मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले के शुजालपुर सिविल अस्पताल से डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां एक सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के बाद डॉक्टरों ने महिला के शरीर के अंदर ही करीब आधा किलो का स्पंज छोड़ दिया. इस वजह से प्रसूता पूरे एक महीने तक दर्द और गंभीर इन्फेक्शन से तड़पती रही. इस पूरी घटना का खुलासा तब हुआ जब हालत बिगड़ने पर उसे एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया. इस मामले में डॉक्टर और स्टाफ को नोटिस जारी किया गया है.

जानिए क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, उगाह गांव की रहने वाली इस महिला ने बीती 7 अप्रैल को शुजालपुर के सरकारी अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया था. नॉर्मल डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों ने जो आधा किलो का स्पंज पैक इस्तेमाल किया था, उसे महिला के शरीर के अंदर ही भूल गए. इस घोर लापरवाही की वजह से महिला को लगातार तेज दर्द होने लगा, शरीर से बदबू आने लगी, इन्फेक्शन फैल गया और उसे पेशाब रुकने जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा.

डॉक्टर ने बिना जांच दी दवाई

डिलीवरी के दो हफ्ते बाद जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, तो महिला शिकायत लेकर दोबारा अस्पताल पहुंची. लेकिन वहां मौजूद महिला डॉक्टर आभा जैन ने उसकी जांच नहीं की. डॉक्टर ने बिना देख ही साधारण दवाइयां दे दीं और यह कहकर घर भेज दिया कि डिलीवरी के बाद ऐसा दर्द होना आम बात है.

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जांच में हुआ बड़ा खुलासा

जब महिला की हालत लगातार बिगड़ने लगी, तो थक-हारकर घरवाले 10 मई को उसे एक प्राइवेट अस्पताल ले गए. वहां डॉक्टरों ने जब जांच की तो पता चला कि महिला के शरीर के अंदर कोई बाहरी चीज फंसी हुई है. इसके बाद डॉक्टरों ने तुरंत महिला के शरीर से आधा किलो का सड़ रहा स्पंज बाहर निकाला, जो पिछले एक महीने से अंदर फंसा हुआ था.

शिकायत के बाद नहीं हुई कार्रवाई

इस घटना को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है. हैरानी की बात यह है कि इस मामले की शिकायत किए हुए 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है. अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर शारदा रामसरिया का कहना है कि उन्होंने आरोपी डॉक्टर आभा जैन और 7 नर्सिंग स्टाफ को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है और मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की है.

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