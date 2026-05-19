Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3222478
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhशाजापुर

डिलीवरी के बाद महिला के शरीर में छूटा आधा किलो का स्पंज, महीने भर दर्द से तड़पती रही प्रसूता

Shajapur News-शाजापुर जिले के शुजालपुर के सरकारी अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला के शरीर में आधा किलो का स्पंज छूट गया. करीब एक महीने तक महिला दर्द से तड़पती रही. इस मामले के सामने आने के बद डॉक्टर और 7 स्टाफ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 19, 2026, 01:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डिलीवरी के बाद महिला के शरीर में छूटा आधा किलो का स्पंज, महीने भर दर्द से तड़पती रही प्रसूता

Big Negligence at Hospital-मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले के शुजालपुर सिविल अस्पताल से डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां एक सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के बाद डॉक्टरों ने महिला के शरीर के अंदर ही करीब आधा किलो का स्पंज छोड़ दिया. इस वजह से प्रसूता पूरे एक महीने तक दर्द और गंभीर इन्फेक्शन से तड़पती रही. इस पूरी घटना का खुलासा तब हुआ जब हालत बिगड़ने पर उसे एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया. इस मामले में डॉक्टर और स्टाफ को नोटिस जारी किया गया है. 

जानिए क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, उगाह गांव की रहने वाली इस महिला ने बीती 7 अप्रैल को शुजालपुर के सरकारी अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया था. नॉर्मल डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों ने जो आधा किलो का स्पंज पैक इस्तेमाल किया था, उसे महिला के शरीर के अंदर ही भूल गए. इस घोर लापरवाही की वजह से महिला को लगातार तेज दर्द होने लगा, शरीर से बदबू आने लगी, इन्फेक्शन फैल गया और उसे पेशाब रुकने जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा. 

डॉक्टर ने बिना जांच दी दवाई
डिलीवरी के दो हफ्ते बाद जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, तो महिला शिकायत लेकर दोबारा अस्पताल पहुंची. लेकिन वहां मौजूद महिला डॉक्टर आभा जैन ने उसकी जांच नहीं की. डॉक्टर ने बिना देख ही साधारण दवाइयां दे दीं और यह कहकर घर भेज दिया कि डिलीवरी के बाद ऐसा दर्द होना आम बात है. 

Add Zee News as a Preferred Source

जांच में हुआ बड़ा खुलासा
जब महिला की हालत लगातार बिगड़ने लगी, तो थक-हारकर घरवाले 10 मई को उसे एक प्राइवेट अस्पताल ले गए. वहां डॉक्टरों ने जब जांच की तो पता चला कि महिला के शरीर के अंदर कोई बाहरी चीज फंसी हुई है. इसके बाद डॉक्टरों ने तुरंत महिला के शरीर से आधा किलो का सड़ रहा स्पंज बाहर निकाला, जो पिछले एक महीने से अंदर फंसा हुआ था. 

शिकायत के बाद नहीं हुई कार्रवाई
इस घटना को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है. हैरानी की बात यह है कि इस मामले की शिकायत किए हुए 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है. अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर शारदा रामसरिया का कहना है कि उन्होंने आरोपी डॉक्टर आभा जैन और 7 नर्सिंग स्टाफ को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है और मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की है.

यह भी पढ़ें-श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर-ट्रॉली को ट्रक ने मारी टक्कर, 3 की मौत...

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsShajapur NewsShajapur Big Negligence

Trending news

gwalior cyber fraud
न OTP आया, न बैंक डिटेल शेयर की...फिर भी 5 खातों से उड़ गए लाखों रुपए...
Maihar Road Accident
श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर-ट्रॉली को ट्रक ने मारी टक्कर, 3 की मौत...
Mohan Yadav
PM मोदी को नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान, CM मोहन यादव बोले- राष्ट्र के लिए गर्व का विषय
Satna fire accident
राइस ब्रान ऑयल मिल में लगी भयानक आग,10KM दूर तक दिखीं आग की लपटें, जिंदा जला मजदूर
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में होंगे शामिल, पढ़ें बड़ी खबरें
dhar news
हादसों को लेकर एक्शन में मंत्री सावित्री ठाकुर, आरटीओ को दिए सख्त निर्देश
bhopal news
'ट्विशा ने गर्भपात कराया था...', रिटा. जज ने बहू की मौत पर किया बड़ा खुलासा
bhopal news
ट्विशा केस में नया ट्विस्ट! मौत से पहले का CCTV वीडियो आया सामने, बेहोशी हालात....
datia crime news
PhD छात्रा की मौत मामले में दिल्ली का क्रिकेटर गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला
Shajapur News
सलसलाई में महिला की मौत के बाद तनाव, बजरंग दल ने काटा बवाल, 'लव जिहाद' के लगाए आरोप