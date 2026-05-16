शादी के 3 दिन बाद ही लापता हुई दुल्हन, बाथरूम जाने का कहकर गई, मंदिर में इंतजार करता रहा पति

Bride Goes Missing After Marriage-मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया क्षेत्र से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के महज तीन दिन बाद ही एक नई-नवेली दुल्हन अपने पति को चकमा देकर लापता हो गई. डुंगरी के रहने वाले पीड़ित पति रामनिवास ने आशंका जताई है कि वह किसी सोची-समझी साजिश या फिर लुटेरी दुल्हन गिरोह का शिकार हुआ है. दुल्हन के इस तरह अचानक गायब होने से पूरे परिवार में हड़कंप मच गया है.

मंदिर में दर्शन के बहाने दिया चकमा

पीड़ित रामनिवास के मुताबिक, शुक्रवार 15 मई को वह अपनी 21 वर्षीय पत्नी नंदनी और छोटे भाई जगदीश के साथ आगर-मालवा जिले के प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गया था. पूरा परिवार हंसी-खुशी मंदिर परिसर में मौजूद था. इसी दौरान नंदनी ने पति से बाथरूम जाने की बात कही और वहां से चली गई. जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटी, तो दोनों भाइयों को चिंता हुई. उन्होंने मंदिर परिसर के कोने-कोने और आसपास के इलाकों में नंदनी की काफी तलाश की, लेकि उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा.

शादी के नाम पर लिए थे पैसे

पीड़ित ने बताया कि उसकी शादी महाराष्ट्र की रहने वाली नंदनी के साथ कोर्ट मैरिज के जरिए तय हुई थी. यह रिश्ता करवाने के बदले में उसने मोहना के रहने वाले भूरा भाई नाम के एक बिचौलिए को 1 लाख 10 हजार रुपए नकद दिए थे. शादी के ठीक तीसरे दिन ही पत्नी के इस तरह गायब होने के बाद रामनिवास को पूरा यकीन हो गया है कि पैसे ऐंठने के लिए बिचौलिए और महिला ने मिलकर उसे एक सोची-समझी प्लानिंग के तहत अपना शिकार बनाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस

ठगी और धोखे का शिकर हुए पीड़ित पति ने तुरंत इस मामले की शिकायत आगर पुलिस थाने और मोहन बड़ोदिया थाने में दर्ज कराई है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस की एक टीम बैजनाथ मंदिर परिसर और उसके आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि महिला किसी के साथ गई है या फिर मामला धोखाधड़ी का है. पुलिस बिचौलिए भूरा भाई के बारे में भी जानकारी जुटा रही है, जिसने पैसे लेकर शादी करवाई थी.

यह भी पढ़ें-पंजाब से केरल तक चोरी करने वाला 'लच्छू गैंग' पकड़ाया, 37 लाख का सामान बरामद

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!