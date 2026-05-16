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शादी के 3 दिन बाद ही लापता हुई दुल्हन, बाथरूम जाने का कहकर गई, मंदिर में इंतजार करता रहा पति

Shajapur News-शाजापुर में शादी के तीन बाद ही दुल्हन लापता हो गई. शादी के बाद पति अपनी पत्नी के साथ मंदिर में दर्शन करने गया था, वहां पत्नी ने बाथरूम जाने की बात कही और चली गई. इसके बाद वह वापस नहीं लौटी. पति ने शिकायत दर्ज कराते हुए धोखे की आशंका जताई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 16, 2026, 09:01 PM IST
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शादी के 3 दिन बाद ही लापता हुई दुल्हन, बाथरूम जाने का कहकर गई, मंदिर में इंतजार करता रहा पति

Bride Goes Missing After Marriage-मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया क्षेत्र से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के महज तीन दिन बाद ही एक नई-नवेली दुल्हन अपने पति को चकमा देकर लापता हो गई. डुंगरी के रहने वाले पीड़ित पति रामनिवास ने आशंका जताई है कि वह किसी सोची-समझी साजिश या फिर लुटेरी दुल्हन गिरोह का शिकार हुआ है. दुल्हन के इस तरह अचानक गायब होने से पूरे परिवार में हड़कंप मच गया है. 

मंदिर में दर्शन के बहाने दिया चकमा
पीड़ित रामनिवास के मुताबिक, शुक्रवार 15 मई को वह अपनी 21 वर्षीय पत्नी नंदनी और छोटे भाई जगदीश के साथ आगर-मालवा जिले के प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गया था. पूरा परिवार हंसी-खुशी मंदिर परिसर में मौजूद था. इसी दौरान नंदनी ने पति से बाथरूम जाने की बात कही और वहां से चली गई. जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटी, तो दोनों भाइयों को चिंता हुई. उन्होंने मंदिर परिसर के कोने-कोने और आसपास के इलाकों में नंदनी की काफी तलाश की, लेकि उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा. 

शादी के नाम पर लिए थे पैसे
पीड़ित ने बताया कि उसकी शादी महाराष्ट्र की रहने वाली नंदनी के साथ कोर्ट मैरिज के जरिए तय हुई थी. यह रिश्ता करवाने के बदले में उसने मोहना के रहने वाले भूरा भाई नाम के एक बिचौलिए को 1 लाख 10 हजार रुपए नकद दिए थे. शादी के ठीक तीसरे दिन ही पत्नी के इस तरह गायब होने के बाद रामनिवास को पूरा यकीन हो गया है कि पैसे ऐंठने के लिए बिचौलिए और महिला ने मिलकर उसे एक सोची-समझी प्लानिंग के तहत अपना शिकार बनाया है. 

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सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस
ठगी और धोखे का शिकर हुए पीड़ित पति ने तुरंत इस मामले की शिकायत आगर पुलिस थाने और मोहन बड़ोदिया थाने में दर्ज कराई है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस की एक टीम बैजनाथ मंदिर परिसर और उसके आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि महिला किसी के साथ गई है या फिर मामला धोखाधड़ी का है. पुलिस बिचौलिए भूरा भाई के बारे में भी जानकारी जुटा रही है, जिसने पैसे लेकर शादी करवाई थी.

यह भी पढ़ें-पंजाब से केरल तक चोरी करने वाला 'लच्छू गैंग' पकड़ाया, 37 लाख का सामान बरामद

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