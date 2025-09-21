दारू पीकर ड्राइवर भड़का, स्टाफ से झगड़े में अनियंत्रित हुई बस, आगरा-मुंबई हाईवे पर 25 यात्री घायल
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2930668
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

दारू पीकर ड्राइवर भड़का, स्टाफ से झगड़े में अनियंत्रित हुई बस, आगरा-मुंबई हाईवे पर 25 यात्री घायल

Shajapur Breaking News:  मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में एक बड़ा हादसा हो गया है. हादसे में 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. वहीं घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 21, 2025, 07:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आगरा-मुंबई हाईवे पर 25 घायल
आगरा-मुंबई हाईवे पर 25 घायल

Shajapur News: शाजापुर जिले के सुनेरा थाना क्षेत्र में आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम अभयपुर के पास रविवार सुबह-सुबह अनियंत्रित होकर एक यात्री बस पलट गई. बस पलटने से 25 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं. बस पलटकर सड़क किनारे चली गई. यात्रियों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं, हालांकि अभी तक किसी भी यात्री की गंभीर स्थिति होने की सूचना नहीं मिली है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को एंबुलेंस 112 और निजी वाहनों से उपचार के लिए शाजापुर जिला अस्पताल भेजा गया. बताया जा रहा है कि बस गुजरात के जामनगर से इंदरगढ़ की ओर जा रही थी. घटनास्थल पर स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में आ गए, उन्होंने भी बस में से यात्रियों को निकालने में मदद की. सभी यात्रियों को उपचार जिला अस्पताल में जारी है.

हाईवे पर अचानक पलटी बस
वहीं बस में सवार यात्री फिरोज खान ने ZEE MP CG को जानकारी देते हुए बताया कि बस पूरी भरी हुई थी, हाईवे पर अचानक पलट गई. बस में चालक शराब पीए हुआ था और स्टाफ रास्ते में आपस में विवाद भी कर रहे थे. हांलाकि, जो भी यात्रि हादसे में घायल हो गए हैं, उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है. जहां पर पर उनका इलाज जारी है. 
(रिपोर्टः मनोज जैन, शाजापुर)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "शाजापुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Shajapur News

Trending news

Shajapur News
दारू पीकर ड्राइवर भड़का, स्टाफ से झगड़े में अनियंत्रित हुई बस, 25 यात्री घायल
khargone news
अवैध संबंधों में आया दरार, बात न करने से खफा प्रेमी ने किया खौफनाक कांड
khandwa news
मियां-बीबी की तकरार से तिलमिलाया जीजा, कुछ ही पलों में बहन का आंगन हो गया सूना
mp news
2 घंटे तक थमी रही भोपाल की रफ्तार! 'वीआईपी' जाम में फंसी जनता, जुलूस ने रोका रास्ता
mp news
55 वर्षीय शख्स पर गोकृत्य का आरोप, जूतों की माला पहनाकर बाजार में घुमाया गया आरोपी
Raisen News
रायसेन में आग का तांडव! गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री में भयंकर आग, लाखों का नुकसान
mp news
'4 दिन से नहीं नहाए बच्चे', विधायक ने सांसद को दिया न्योता, बच्चों को नहलाने बुलाया
Bilaspur News
कार स्टंट मामले में HC की फटकार, पुलिस गरीबों को करती डंडा,बाहुबलियों को क्यों नहीं?
maihar news
मैहर और उमरिया में मटन-चिकन की बिक्री पर रोक, सोमवार से बिका तो होगी कार्रवाई
mp news
दामाद के जेल जाते ही ससुर बना ड्रग 'डॉन', चिकन शॉप की आड़ में हो रही थी तस्करी
;