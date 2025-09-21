दारू पीकर ड्राइवर भड़का, स्टाफ से झगड़े में अनियंत्रित हुई बस, आगरा-मुंबई हाईवे पर 25 यात्री घायल

Shajapur News: शाजापुर जिले के सुनेरा थाना क्षेत्र में आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम अभयपुर के पास रविवार सुबह-सुबह अनियंत्रित होकर एक यात्री बस पलट गई. बस पलटने से 25 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं. बस पलटकर सड़क किनारे चली गई. यात्रियों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं, हालांकि अभी तक किसी भी यात्री की गंभीर स्थिति होने की सूचना नहीं मिली है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को एंबुलेंस 112 और निजी वाहनों से उपचार के लिए शाजापुर जिला अस्पताल भेजा गया. बताया जा रहा है कि बस गुजरात के जामनगर से इंदरगढ़ की ओर जा रही थी. घटनास्थल पर स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में आ गए, उन्होंने भी बस में से यात्रियों को निकालने में मदद की. सभी यात्रियों को उपचार जिला अस्पताल में जारी है.

हाईवे पर अचानक पलटी बस

वहीं बस में सवार यात्री फिरोज खान ने ZEE MP CG को जानकारी देते हुए बताया कि बस पूरी भरी हुई थी, हाईवे पर अचानक पलट गई. बस में चालक शराब पीए हुआ था और स्टाफ रास्ते में आपस में विवाद भी कर रहे थे. हांलाकि, जो भी यात्रि हादसे में घायल हो गए हैं, उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है. जहां पर पर उनका इलाज जारी है.

(रिपोर्टः मनोज जैन, शाजापुर)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "शाजापुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!