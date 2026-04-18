शादी में शामिल होने से पहले रुक जाएं, हो सकती है कार्रवाई! हलवाई-पंडितों की भी खैर नहीं, जानिए क्यों सख्त हुआ प्रशासन

Shajapur News: शाजापुर जिले में भी बाल विवाह रोकने के लिए चारों विकासखंड में एसडीएम की अध्यक्षता में उड़नदस्ते बनाएं गए है. उड़नदस्ते में तहसीलदार,पुलिस एवं महिला बाल विकास के अधिकारी, चाईल्ड लाइन और एनजीओ से संबंधित लोगों को शामिल किया गया है. ये दल अपने अपने क्षेत्र में बाल विवाह पर नजर रखेंगे. आगामी अक्षय तृतीया 20 अप्रैल के मद्देनजर प्रशासन बाल विवाह रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क है.

18-22 अप्रैल तक विशेष 'ऑपरेशन लाडली' और 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान के तहत जिले में उड़नदस्ते तैनात किए गए हैं. सामूहिक विवाहों पर पैनी नजर रखने के साथ ही विवाह स्थलों, टेंट हाउस और कैटरर्स को चेताया गया है. बाल विवाह होने पर अभिभावकों के साथ साथ विवाह स्थल, टेंट, हलवाई, पंडित एवं बैंड-बाजे के संचालकों पर भी कार्रवाई होगी. बाल विवाह के दौरान जिनकी भी भूमिका रहेगी, उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई के प्रावधान है. बाल विवाह की सूचना के लिए टोल-फ्री 1098 (चाइल्डलाइन), 100 (पुलिस) या 181 (महिला हेल्पलाइन) पर कॉल किया जा सकता है.

इन पर भी होगी कार्रवाई

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत, विवाह कराने, सहयोग करने या बढ़ावा देने पर 2 वर्ष तक का सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. इस मामले में महिला बाल विकास विभाग के डीपीओ संजय त्रिपाठी ने बताया जिले में बाल विवाह रोकने के लिए चारों विकासखंड के लिए उड़नदस्ते बनाएं गए हैं, उड़नदस्ते बाल विवाह पर नजर रखेंगे. बाल विवाह रोकने के लिए जागरुकता अभियान भी चलाया जा रहा है. बाल विवाह होने पर अभिभावकों के साथ साथ उसमें सहयोग करने वालों पर भी अब कार्रवाई होगी. मैरिज गार्डन, हलवाई,टेंट और पंडितों को भी हिदायत दी जा रही है बाल विवाह में सहयोग न करें, सहयोग करने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

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