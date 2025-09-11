MP Politics: किसानों से मिलने पहुंचे सीएम का अजब गजब बयान, बोले- कांग्रेस के लोगों को कुत्ते मुबारक, अपन तो...

Shajapur News: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन शाजापुर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने किसानों के फसलों का निरीक्षण करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कांग्रेस वाले बड़े बड़े कुत्ते पाल रहें. अपन तो गाय वाले हैं....
शाजापुर। गुरुवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव शाजापुर में किसानों की खराब हुई फसल का जायजा लेने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने सिर्फ नुकसान का सर्वे कराने का आश्वासन ही नहीं दिया, बल्कि अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला. सीएम मोहन ने फसलों का निरीक्षण करने के साथ ही उन्हें भरोसा दिया कि सरकार उनके साथ खड़ी है. वहीं, कांग्रेसियों पर भी जमकर हमला बोल. उन्होंने कांग्रेसियों पर तंज कसते हुए कहा कि वे गाय नहीं बल्कि बड़े-बड़े कुत्ते पालते हैं.
ये अपनी सरकार है...
दरअसल, शाजापुर के ग्राम खड़ी में किसानों की फसल का निरीक्षण करने आएं सीएम डा मोहन यादव ने अपने संबोधन में कांग्रेसियों पर हमला बोलते हुए कहा ये गाय नहीं कुत्ते पालने वाले लोग हैं. सीएम ने संबोधन में कहा कांग्रेस के लोगों को मालूम नहीं है सोयाबीन जमीन के अंदर लगे या ऊपर लगे. ये अपनी सरकार है. ये कहते हैं हम आंदोलन करेंगे, तुम आंदोलन कहां करोंगे, तुमने जीवन में आंदोलन ही नहीं करें. आंदोलन तो हमने करें थे.
सीएम मोहन ने आगे कहा- गाय माता को रखना, ये अपनी सरकार है. लोग कुत्ते पाले कांग्रेस के उनके घर में क्या है, कुत्ते, अपन तो गाय पालने वाले है हैं की नहीं. क्या पालना चाहिए, लोगों ने जवाब दिया गाय. 33 करोड़ देवी-देवता का जहां वास हो, गाय माता को छोड़कर कांग्रेस के लोग बड़े-बड़े कुत्ते पाल रहे हैं.
दोबारा सर्वे कराकर दिए जाएंगे पैसे
शाजापुर पहुंचे सीएम मोहन ने बताया कि अल्प वर्षा और पीला मोजेक बीमारी के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है. उन्होनें कहा कि प्रदेश में कुछ जिलों में ज़्यादा बारिश हुई है, जबकि शाजापुर में सबसे कम बारिश हुई है. सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे तुरंत फसल के नुकसान का आकलन करें और किसानों की मदद करें.सीएम मोहन ने आश्वासन दिया कि जिन किसानों को अभी तक बीमा राशि नहीं मिली है, उन्हें जल्द से जल्द यह राशि दी जाएगी. उन्होंने कहा कि दोबारा सर्वे कराकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी प्रभावित किसान छूटे नहीं.
