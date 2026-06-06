घायलों की हालत खतरे से बाहर

हादसे के बाद सड़क पर बिखरे लकड़ी के गुटकों को कुछ लोग वाहन लाकर उठा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने या कार्रवाई करने के बजाय नजरअंदाज कर दिया. इस पूरे घटनाक्रम से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं. अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर विनोद गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि हादसे में घायल सभी मरीजों की हालत खतरे से बाहर है और सभी का इलाज शाजापुर जिला अस्पताल में किया जा रहा है. डॉक्टर ने बताया कि हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जिसका शव पोस्टमार्टम रूम में रखवाया गया है. मृतक की पहचान बस चालक के रूप में हुई है. वहीं सभी घायलों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है और लगातार चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है.