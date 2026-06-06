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Shajapur Road Accident: शाजापुर जिले के सुनेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत महाकाल ढाबे के पास नेशनल हाईवे-52 पर शुक्रवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया.आगे चल रहे लकड़ी के गुटकों से भरे ट्रक से पीछे से आ रही ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों से भरी बस की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार महिला,पुरुष और बच्चों सहित करीब 18 यात्री घायल हो गए.
सूचना मिलते ही सुनेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और डायल 112 एवं 108 एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को शाजापुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया,जहां उनका उपचार जारी रहा. घायलों में दो गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं, जिनकी स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार बस में करीब 50 से 60 मजदूर सवार थे, जो इंदौर के सांवेर क्षेत्र स्थित ईंट-भट्टे पर काम कर लौटकर उत्तर प्रदेश ललितपुर अपने घर जा रहे थे. हादसे के बाद सड़क पर लकड़ी के गुटके बिखर गए, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ.
ट्रक चालक वाहन लेकर फरार
इस बीच स्थानीय लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ट्रक में अवैध रूप से लकड़ी के गुटके भरे हुए थे. हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया और शाजापुर की ओर निकल गया,जिसके दौरान सड़क पर लकड़ी के गुटके गिरते पाए गए. बाद में कुछ लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली और मैजिक वाहन लेकर मौके पर पहुंचे और बिखरे गुटकों को भरते नजर आए. नेशनल हाईवे-52 हादसे के बाद ट्रक में अवैध लकड़ी परिवहन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. जिस ट्रक से बस की टक्कर हुई थी वह अवैध रूप से लकड़ी के गुटकों से पूरी तरह भरा हुआ था,लेकिन थाने तक पहुंचते-पहुंचते वह खाली पाया गया.
घायलों की हालत खतरे से बाहर
हादसे के बाद सड़क पर बिखरे लकड़ी के गुटकों को कुछ लोग वाहन लाकर उठा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने या कार्रवाई करने के बजाय नजरअंदाज कर दिया. इस पूरे घटनाक्रम से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं. अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर विनोद गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि हादसे में घायल सभी मरीजों की हालत खतरे से बाहर है और सभी का इलाज शाजापुर जिला अस्पताल में किया जा रहा है. डॉक्टर ने बताया कि हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जिसका शव पोस्टमार्टम रूम में रखवाया गया है. मृतक की पहचान बस चालक के रूप में हुई है. वहीं सभी घायलों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है और लगातार चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है.
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