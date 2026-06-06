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Shajapur Road Accident: नेशनल हाईवे-52 पर ट्रक में पीछे से घुसी यात्री बस, बस चालक की मौत, 18 यात्री घायल

Shajapur Road Accident: शाजापुर में नेशनल हाईवे-52 एक भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार महिला,पुरुष और बच्चों सहित करीब 18 यात्री घायल हो गए.

Written ByManoj JainEdited By:Pooja
Published: Jun 06, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:30 PM IST
Shajapur Road Accident: नेशनल हाईवे-52 पर ट्रक में पीछे से घुसी यात्री बस, बस चालक की मौत, 18 यात्री घायल

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Manoj Jain

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मनोज जैन, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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