Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhशाजापुर

सिलेंडर के लिए मची अफरा-तफरी, शाजापुर एसडीएम ने व्यवस्था का लिया जायजा, गैस एजेंसियों को लगाई फटकार

Shajapur News-शाजापुर में भी एलपीजी गैस की किल्लत हो गई है. उपभोक्ता गैस के गोडाउन से सिलेंडर ले जा रहे हैं. एसडीएम ने गोडाउन का निरीक्षण कर होम डिलीवरी के निर्देश दिए हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 13, 2026, 04:50 PM IST
सिलेंडर के लिए मची अफरा-तफरी, शाजापुर एसडीएम ने व्यवस्था का लिया जायजा, गैस एजेंसियों को लगाई फटकार

Shajapur LPG Cylinder Crisis-मध्यप्रदेश के शाजापुर में भी एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत का असर दिखाई दे रहा है. शुक्रवार को भी शहर की गैस एजेंसी गोडाउन पर अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला. लोग गैस एजेंसी गोडाउन के बाहर लाइन लगाकर सिलेंडर पाने के लिए मशक्कत करते हुए दिखाई दिए. ट्रक से सीधे गैस सिलेंडर लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे थे. जो भी उपभोक्ता सिलेंडर लेने आ रहे हैं, उन्हें मांग के अनुरूप नियमानुसार उपलब्ध करवाया जा रहा है. वहीं उपभोक्ताओं को सिलेंडर के लिए गोडाउन पर जाना पड़ रहा है. होम डिलीवरी समय पर न होने से उपभोक्ता खुद गोउडन पहुंचकर सिलेंडर ले रहे हैं. 

बड़ी मात्रा में है सिलेंडर का भंडारण
सहायक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन खाद्य विभाग निरंतर एलपीजी गैस के भंडारण वितरण व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है. शाजापुर जिले में तीन गैस एजेंसी के माध्यम से दो लाख 98 हजार उपभोक्ता पंजीकृत है और जिले में प्रतिदिन लगभग 3 हजार गैस सिलेंडर के लगभग खपत हो रही है, जबकि वर्तमान में हमारे पास लगभग 13000 गैस सिलेंडर का भंडारण उपलब्ध है.

उपभोक्ताओं को दिए जा रहे गैस सिलेंडर
वर्तमान में सहज तौर पर उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं. शासन के निर्देश पर व्यावसायिक गैस सिलेंडर पर रोक लगाई गई है. इसलिए हम व्यावसायिक गैस सिलेंडर का उपयोग करने वाले दुकानदारों और अन्य लोगों से वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करने की अपील कर रहे है. खाद्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि किसी भी भ्रामक जानकारी के आधार पर गैस सिलेंडर का ओवर स्टॉक करने से बचे क्योंकि वर्तमान में जिले में पर्याप्त गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं, जो कि नियमानुसार उपभोक्ताओं को प्रदान किए जा रहे हैं.

नायब तहसीलदार ने किया निरीक्षण
वहीं शुक्रवार दोपहर को शाजापुर एसडीएम मनीषा वास्कले, नायब तहसीलदार नाहिद अंजुम और सहायक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने गैस गोदाम का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं को देखा. शाजापुर एसडीएम मनीषा वास्कले ने गैस एजेंसी संचालक को निर्देश दिए किसी को भी लाइन में खड़े होकर गैस वितरण नहीं करें सभी के घर गैस सप्लाई करें.

mp newsShajapur Newsshajapur lpg cylinder

