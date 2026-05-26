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मंडप सजा, शादी हुई, फिर 15 दिन में दुल्हनों ने तोड़ दिया दूल्हों का दिल, तैयार था पूरा प्लान

Shajapur News: शाजापुर जिले में एक बार फिर लुटैरी दुल्हनों का मामला सामने आया है. यहां पर दो दुल्हनें एक बार मायकें गई तो लौटी ही नहीं. जिसके बाद ठगी का खुलासा हुआ है.

Written By  Manoj Jain|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 26, 2026, 01:54 PM IST
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दुल्हनों ने तोड़ा दूल्हों का दिल
दुल्हनों ने तोड़ा दूल्हों का दिल

Bride Robber Gang Shajapur: शाजापुर जिले में लुटैरी दुल्हनों का बड़ा मामला सामने आया है. यहां दो युवकों के साथ शादी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है. शाजपुर जिले के पनवाड़ी गांव के दो युवकों धर्मेंद्र और अर्जुन की शादी दलालों के माध्यम से करवाई गई. लेकिन शादी के कुछ दिन बाद मायके गईं दुल्हनें वापस नहीं लौटीं. पीड़ित परिवारों ने आरोप लगाया है कि दलालों और महिलाओं के एक गिरोह ने उनसे करीब साढ़े पांच लाख रुपये ठग लिए. परिजनों के पास दलालों को पैसे देने के वीडियो, शादी के फोटो और दस्तावेज भी मौजूद हैं. मामले की शिकायत 21 मई को सुनेरा थाने में की गई थी, लेकिन पांच दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ितों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर आवेदन दिया है. 

इस तरह भागी दुल्हनें 

पनवाड़ी गांव के निर्भय सिंह ने बताया कि उनके बेटे धर्मेंद्र की शादी कराने के लिए नारायण पांडा, बाबू और सुखराम ने झाबुआ निवासी ज्योति से संपर्क कराया था. आरोप है कि शादी के एवज में उनसे दो लाख रुपये लिए गए. 19 नवंबर 2025 को विवाह संबंधी दस्तावेज भी तैयार किए गए थे. इसके बाद दोनों की शादी हुई और विदाई कराके दुल्हन घर आ गई. लेकिन शादी के बाद ज्योति केवल 15 दिन तक घर में रही. इसके बाद उसने दादी की तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और मायके चली गई. इसके बाद वह वापस नहीं लौटी. 

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इसी तरह दूसरे पीड़ित अर्जुन ने शिकायत में बताया कि उसकी शादी रानू बाई मिश्रा से कराने के नाम पर करीब तीन लाख रुपये लिए गए. आरोपियों ने खुद को लड़की के रिश्तेदार बताकर शादी करवाई थी. शादी के करीब 15 दिन बाद रानू बाई इंदौर जाने की बात कहकर घर से चली गई और फिर वापस नहीं आई. अर्जुन ने आरोप लगाया कि महिला घर से मोबाइल फोन और चांदी की पायजेब भी लेकर गई है. 

देवास से जुड़ रहे ठगी के तार 

पीड़ितों का आरोप है कि जब उन्होंने दलालों से पैसे वापस मांगे तो उन्हें गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई. शिकायतकर्ताओं के पास पैसे देने के वीडियो, शादी के फोटो और कुछ आधार कार्ड भी मौजूद हैं. पीड़ितों का कहना है कि देवास में शादी के नाम पर हुई ठगी के तार भी शाजापुर से जुड़े हुए हैं. आरोप है कि जिले में एक सक्रिय गिरोह भोले-भाले ग्रामीण युवकों को शादी का झांसा देकर ठगी का शिकार बना रहा है. कई मामलों में या तो शादी नहीं करवाई जाती और यदि शादी हो भी जाती है तो दुल्हन कुछ दिन बाद घर छोड़कर चली जाती है. 

ये भी पढ़ेंः बैंड, बाजा और धोखा... बारात लेकर देवास पहुंचे 42 दूल्हे, करते रहे इंतजार, लेकिन गायब हो गईं दुल्हनें!

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