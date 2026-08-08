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कम्प्यूटर सेंटर की आड़ में चल रहा था फर्जी शेयर ट्रेडिंग कॉल सेंटर, शाजापुर पुलिस ने 6 जालसाजों को पकड़ा, 6 फरार

शाजापुर में कम्प्यूटर सेंटर की आड़ में चल रहे फर्जी शेयर ट्रेडिंग एडवाइजरी और कॉल सेंटर का पुलिस ने खुलासा किया है. जांच के बाद 12 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिनमें 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 6 फरार हैं.

Written ByManoj JainEdited ByPooja
Published: Aug 08, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 03:57 PM IST
कम्प्यूटर सेंटर की आड़ में चल रहा था फर्जी शेयर ट्रेडिंग कॉल सेंटर, शाजापुर पुलिस ने 6 जालसाजों को पकड़ा, 6 फरार

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Manoj Jain

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मनोज जैन, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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