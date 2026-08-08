/कम्प्यूटर सेंटर की आड़ में चल रहा था फर्जी शेयर ट्रेडिंग कॉल सेंटर, शाजापुर पुलिस ने 6 जालसाजों को पकड़ा, 6 फरार

20 जून से 3 हजार रुपए महीने में लिया था ऑफिस

जांच के दौरान कुलदीप पिता सजन सिंह धाकड़ से पूछताछ में सामने आया कि उसने अपने साथी विकास के साथ मिलकर यह ऑफिस 20 जून 2026 से 3 हजार रुपए प्रतिमाह किराए पर लिया था. पुलिस के अनुसार कुलदीप ने बताया कि वह साहिल मंसुरी और फहीम गोरी के निर्देशन में शेयर ट्रेडिंग संबंधी एडवाइजरी चला रहा था. एडवाइजरी संचालित करने के लिए उनके पास कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं था. जांच में विकास और प्रवीण से पूछताछ के दौरान फहीम और साहिल के निर्देशन में कॉल सेंटर चलाने की बात सामने आई. पुलिस के मुताबिक ग्राहकों को शेयर ट्रेडिंग में दी गई टिप से लाभ होने पर उसका 20 प्रतिशत हिस्सा साहिल और फहीम द्वारा उपलब्ध कराए गए बारकोड और बैंक खातों में जमा कराया जाता था. इसके बदले कॉल सेंटर में काम करने वाले युवकों को प्रतिमाह करीब 25 से 30 हजार रुपए नकद दिए जाने की बात जांच में सामने आई है.