/कम्प्यूटर सेंटर की आड़ में चल रहा था फर्जी शेयर ट्रेडिंग कॉल सेंटर, शाजापुर पुलिस ने 6 जालसाजों को पकड़ा, 6 फरार

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शाजापुर के लालघाटी थाना क्षेत्र के काशी नगर स्थित एक्मेविजन कम्प्यूटर सेंटर की आड़ में चल रहे फर्जी शेयर ट्रेडिंग एडवाइजरी और कॉल सेंटर के मामले में पुलिस ने जांच के बाद बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने मामले में कुल 12 लोगों के खिलाफ धारा 318(4), 61(2), 62 बीएनएस और 66(D) आईटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है. प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि मुख्य आरोपियों सहित 6 आरोपी फरार है.
पुलिस के अनुसार 27 जुलाई 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि काशी नगर स्थित एक्मेविजन कम्प्यूटर सेंटर की आड़ में अवैधानिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. सूचना पर प्रधान आरक्षक राकेश सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. सेंटर की पहली मंजिल के एक कमरे में कुछ युवक मोबाइल फोन के जरिए लोगों से निवेश के संबंध में बातचीत करते मिले. मौके पर टेबल से 7 स्मार्ट मोबाइल, 6 कीपैड मोबाइल और कुछ दस्तावेज भी मिले थे.पुलिस ने मौके पर मौजूद जयसिंह, कुलदीप, संदीप, पवन, धर्मेंद्र, आकाश और राजकुमार से पूछताछ की, लेकिन वे कमरे में चल रही गतिविधियों के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. पुलिस ने मोबाइल और दस्तावेज जब्त कर जांच शुरू की थी. प्रारंभिक कार्रवाई के बाद युवकों को पूछताछ के लिए नोटिस पर छोड़ा गया था.
20 जून से 3 हजार रुपए महीने में लिया था ऑफिस
जांच के दौरान कुलदीप पिता सजन सिंह धाकड़ से पूछताछ में सामने आया कि उसने अपने साथी विकास के साथ मिलकर यह ऑफिस 20 जून 2026 से 3 हजार रुपए प्रतिमाह किराए पर लिया था. पुलिस के अनुसार कुलदीप ने बताया कि वह साहिल मंसुरी और फहीम गोरी के निर्देशन में शेयर ट्रेडिंग संबंधी एडवाइजरी चला रहा था. एडवाइजरी संचालित करने के लिए उनके पास कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं था. जांच में विकास और प्रवीण से पूछताछ के दौरान फहीम और साहिल के निर्देशन में कॉल सेंटर चलाने की बात सामने आई. पुलिस के मुताबिक ग्राहकों को शेयर ट्रेडिंग में दी गई टिप से लाभ होने पर उसका 20 प्रतिशत हिस्सा साहिल और फहीम द्वारा उपलब्ध कराए गए बारकोड और बैंक खातों में जमा कराया जाता था. इसके बदले कॉल सेंटर में काम करने वाले युवकों को प्रतिमाह करीब 25 से 30 हजार रुपए नकद दिए जाने की बात जांच में सामने आई है.
मोबाइल की तकनीकी जांच में फहीम-साहिल की भूमिका सामने आई
पुलिस ने कुलदीप, विकास और प्रवीण के मोबाइल फोन का तकनीकी विश्लेषण किया. पुलिस के अनुसार जांच में फहीम गोरी और साहिल मंसुरी की संलिप्तता के साक्ष्य मिले हैं. पुलिस का कहना है कि दोनों की गिरफ्तारी के बाद उनके बैंक खातों और अन्य वित्तीय लेनदेन की जांच की जाएगी. इससे यह पता चलेगा कि इस नेटवर्क के जरिए कितनी रकम का लेनदेन हुआ और पैसा किन-किन खातों में ट्रांसफर किया गया. पुलिस के मुताबिक फहीम और साहिल के खिलाफ पूर्व में भी इसी प्रकार की फर्जी एडवाइजरी कंपनी चलाने के मामले में 12 दिसंबर 2025 को थाना साइबर और हाईटेक अपराध, उज्जैन में अपराध दर्ज किया गया था।
6 आरोपी हिरासत में
लालघाटी थाना प्रभारी अर्जुन सिंह मुजाल्दे के अनुसार पुलिस ने प्रकरण दर्ज होने के बाद कुलदीप पिता सजन सिंह धाकड़ निवासी सुनेरा, विशाल पिता दिलीप सिंह निवासी घरटखेड़ी, संदीप कराड़ा पिता प्रकाश सिंह कराड़ा निवासी घरटखेड़ी, राजकुमार पिता ज्ञान सिंह गुर्जर निवासी घरटखेड़ी, विकास पिता दिलीप सिंह निवासी घरटखेड़ी और प्रवीण पिता दुले सिंह गोयल निवासी सतगांव, हाल चाचाखेड़ी को हिरासत में लिया है. वहीं जयसिंह पिता भागीरथ निवासी लोहरवास, पवन सोन्ती पिता सोदान सिंह सोन्ती निवासी लालखेड़ी, धर्मेंद्र गोयल पिता नारायण सिंह गोयल निवासी सतगांव, आकाश गुर्जर पिता लक्ष्छीराम गुर्जर निवासी देवस्थान परी का डेरा उज्जैन, फहीम गोरी और साहिल मंसुरी निवासी शाजापुर फरार हैं. पुलिस इनकी तलाश कर रही है. थाना प्रभारी ने बताया कि विशेष रूप से फहीम और साहिल की गिरफ्तारी के बाद नेटवर्क से जुड़े बैंक खातों और पूरे आर्थिक लेनदेन की जानकारी सामने आने की उम्मीद है.
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