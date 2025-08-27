शाजापुर में बड़ा हादसा टला, भरभराकर गिरा होटल का शौचालय; जैसे-तैसे भागने लगे लोग
शाजापुर में बड़ा हादसा टला, भरभराकर गिरा होटल का शौचालय; जैसे-तैसे भागने लगे लोग

Shajapur News: मध्य प्रदेश के शाजापुर में आज बड़ा हादसा होने से टल गया है. जहां होटल के छत पर स्थित शौचालय अचानक भरभराकर गिर गया. शौचालय का हिस्सा सड़क पर गिरा. गनीमत रही की कोई इस वक्त वहां था नहीं. वरना बड़ा हादसा हो जाता.

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 27, 2025, 10:50 AM IST
शाजापुर में बड़ा हादसा टला, भरभराकर गिरा होटल का शौचालय; जैसे-तैसे भागने लगे लोग

Shajapur Hotel Toilet Collapse: शाजापुर के नई सड़क पर स्थित होटल के गली में प्रथम तल पर बना शौचालय बुधवार सुबह अचानक से गिर गया. नीचे सड़क पर वाहन खड़े हुए थे. मलबा नीचे गिरने से एक स्कूटी वाहन उसकी चपेट में आ गया. स्कूटी वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. गनीमत रही सड़क पर मलबा गिरने के दौरान वहां कोई नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता. शौचालय गिरने की आवाज सुन लोग जैसे-तैसे भागने लगे.

दरअसल, होटल की गली में रहवासियों के मकान बने हुए हैं, मलबा गिरते समय कोई बाहर नहीं था. जैसे ही जोरदार गिरने की आवाज आई तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए. पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. 

अभी भी बना हुआ है खतरा
होटल कर्मचारियों ने घटना की जानकारी नगरपालिका को दी. नगरपालिका की टीम भी मौके पर पहुंची. स्थानीय रहवासियों ने आरोप लगाया तीन वर्ष पहले भी होटल की टीन शेड छत हवा में उड़ गई थी. गली में अभी भी खतरा बना हुआ है. होटल के एसी भी बाहर गली में लगे हुए हैं, इनके भी गिरने की संभावना बनी रहती है.

स्थानीय रहवासियों में डर का माहौल
स्थानीय रहवासी नरेन्द्र विश्वकर्मा ने आरोप लगाया होटल पीली मिट्टी से बना है. जो जर्जर हो रही है, तीन साल पहले भी होटल की टीन शेड छत उड़कर सड़क पर गिर गई थी. उस समय भी बड़ा हादसा टल गया. आज फिर से घटना घटित हो गई. मलबा गिरने के दौरान बच्चे सड़क पर नहीं खेल रहे थे और कोई रहवासी भी घर के बाहर नहीं था. होटल संचालक को कई बार बताया गया लेकिन उन्होंने जर्जर भवन को नहीं हटाया. स्थानीय रहवासियों में डर का माहौल है, कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है

इस मामले में होटल मैनेजर सौरभ गुप्ता ने बताया आज सुबह होटल का बाथरूम वाला हिस्सा गिर गया है, कोई जनहानि नहीं हुई है.‌ सड़क पर पड़े मलबे को हटवा रहे हैं.

रिपोर्ट- मनोज जैन, जी मीडिया, शाजापुर

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

