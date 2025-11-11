शाजापुर हाईवे पर साधुओं का डबल रोल, पैर अड़ाकर रोकी कार, गहने लूटकर 'जय हो' बोलकर हुए फरार!

Robbery at Shajapur Highway-मध्यप्रदेश के शाजापुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां साधु के वेश में दो बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया. यह घटना लालघाटी थाना क्षेत्र में भेरू डूंगरी के पास मंगलवार दोपहर को हुई. इंदौर से शादी में सारंगपुर जा रहे एक परिवार को साधु के वेश में आए दो बदमाशों ने निशाना बनाया. इस पूरी वारदात का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साधु का वेश धारण किए दो बदमाश पैर अड़ाकर कार को रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं.

अचानक गाड़ी के सामने आए बदमाश

पीड़ित शाहरुख ने बताया कि नेशनल हाईवे-52 पर साधु का वेश धारण कर चार लोग अचानक हमारी गाड़ी के सामने आ गए. उन्होंने आशीर्वाद देने का नाटक करते हुए कार में सवार महिलाओं के साथ छीना-झपटी की. इसके बाद दोनों ने कार सवार महिलाओं से सोने के जेवर छीन लिए. बदमाश दो अंगूठी, पैंडल लगी गोल्ड चेन छीनकर फरार हो गए.

जान से मारने की दी धमकी

फरियादी शाहरूख के अनुसार, आरोपियों ने कार के सामने पैर रखकर पहले गाड़ी को हिलाया, जिससे हमारा परिवार घबरा गया. जब हमने विरोध किया तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी थोड़ी दूर आगे जाकर इंदौर या उज्जैन की तरफ भाग निकले. इस लूट की वारदात के बाद घबराया हुआ परिवार थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

इस घटना के बाद पीड़ित परिवार लालघाटी थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई. एसडीओपी गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि वारदात मंगलवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच में हुए. सूचना मिलने ही पुलिस टीम मौक पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. पुलिस हाईवे के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है. आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें सक्रिय हैं, जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.

