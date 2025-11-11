Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2998076
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

शाजापुर हाईवे पर साधुओं का डबल रोल, पैर अड़ाकर रोकी कार, गहने लूटकर 'जय हो' बोलकर हुए फरार!

Shajapur News-शाजापुर में मंगलवार दोपहर में शाधु के वेश में आए दो बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया. लूट की यह वारदात कार में लगे कैमरे में कैद हो गई. दोनों बदमाशों ने कार सवार महिलाओं से सोने के जेवर छीन लिए. पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 11, 2025, 06:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शाजापुर हाईवे पर साधुओं का डबल रोल, पैर अड़ाकर रोकी कार, गहने लूटकर 'जय हो' बोलकर हुए फरार!

Robbery at Shajapur Highway-मध्यप्रदेश के शाजापुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां साधु के वेश में दो बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया. यह घटना लालघाटी थाना क्षेत्र में भेरू डूंगरी के पास मंगलवार दोपहर को हुई. इंदौर से शादी में सारंगपुर जा रहे एक परिवार को साधु के वेश में आए दो बदमाशों ने निशाना बनाया. इस पूरी वारदात का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साधु का वेश धारण किए दो बदमाश पैर अड़ाकर कार को रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं. 

अचानक गाड़ी के सामने आए बदमाश
पीड़ित शाहरुख ने बताया कि नेशनल हाईवे-52 पर साधु का वेश धारण कर चार लोग अचानक हमारी गाड़ी के सामने आ गए. उन्होंने आशीर्वाद देने का नाटक करते हुए कार में सवार महिलाओं के साथ छीना-झपटी की. इसके बाद दोनों ने कार सवार महिलाओं से सोने के जेवर छीन लिए. बदमाश दो अंगूठी, पैंडल लगी गोल्ड चेन छीनकर फरार हो गए. 

जान से मारने की दी धमकी
फरियादी शाहरूख के अनुसार, आरोपियों ने कार के सामने पैर रखकर पहले गाड़ी को हिलाया, जिससे हमारा परिवार घबरा गया. जब हमने विरोध किया तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी थोड़ी दूर आगे जाकर इंदौर या उज्जैन की तरफ भाग निकले. इस लूट की वारदात के बाद घबराया हुआ परिवार थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी
इस घटना के बाद पीड़ित परिवार लालघाटी थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई. एसडीओपी गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि वारदात मंगलवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच में हुए. सूचना मिलने ही पुलिस टीम मौक पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. पुलिस हाईवे के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है. आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें सक्रिय हैं, जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें-भोपाल में टला बड़ा हादसा, केरवा डैम ब्रिज का स्लैब गिरा, चंद मिनट पहले गुजरे थे लोग

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Shajapur की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMP Crime NewsShajapur News

Trending news

Mohan Yadav
सरपंच के बिना MP की तकदीर और तस्वीर बदलना संभव नहीं.. मोहन यादव ने क्यों कही ऐसी बात
mp news
भोपाल में टला बड़ा हादसा, केरवा डैम ब्रिज का स्लैब गिरा, चंद मिनट पहले गुजरे थे लोग
mp news
श्योपुर विधायक बाबू जंडेल का अनोखा विरोध, मुआवजा नहीं मिला तो किया जल सत्याग्रह
mp news
बालाघाट में निर्भया जैसा मंजर! दिनदहाड़े युवती की गला रेतकर हत्या, वीडियो आया सामने
durg news
अब तो बैंक भी बेईमान! कर्मचारियों ने ग्राहकों की किश्तें खुद पर खर्च कीं; 6 पकड़ाए
Hidma
हिड़मा के गांव में CRPF ने जलाया गुरुकुल का दीप, 60 बच्चों को मिल रही नई जिंदगी
narsinghpur news
8 साल से बन रहा MP का ये 13 करोड़ का पुल, अब तक अधूरा;सिस्टम की सुस्ती से नाराज लोग
bhopal news
भोपाल में पुलिस ने 3 किन्नरों को क्यों किया गिरफ्तार, जानें क्या है पूरा मामला
bhopal news
'खुशबू के गर्भ में मेरा ही बच्चा था...' भोपाल मॉडल की मौत में बड़ा खुलासा
khandwa news
आमिर खान ने इस्लाम छोड़ अपनाया सनातन धर्म, कहा- अब महादेव का चौकीदार बनूंगा