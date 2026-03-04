होली पर धधकते अंगारों पर नंगे पैर चलते हैं ग्रामीण, अनोखी परंपरा देख दांतों तले उंगली दबा लेंगे आप!

Unique Holi Tradition-जहां पूरी दुनिया होली के रंगों में सराबोर रहती हैं, वहीं मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले के ग्राम पोलाय खुर्द में आस्था का एक ऐसा रूप देखने को मिलता है, जिसे देख पर विज्ञान भी हैरान रह जाए. यहां ग्रामीण रंगों के साथ-साथ आग से भी होली खेलते हैं. सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए, ग्रामीण दहकते हुए अंगारों के ऊपर नंगे पैर चलकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं.

महादेव के दरबार में अनोखा अनुष्ठान

यह रूप कंपा देने वाला दृश्य गांव के प्रसिद्ध गल महादेव मंदिर प्रांगण में देखने को मिलता है. होली के दिन शाम को जब होलिका दहन के बाद अंगारे पूरी तरह दहकने लगते हैं, तब उन्हें एक रास्ते के रूप में बिछाया जाता है. इसके बाद शुरू होता है आस्था का वो सफर, जिसे देखकर बाहर से आए लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं. ग्रामीण बिना किसी डर या सुरक्षा कवच के, नंगे पैर इन लाल दहकते अंगारों के ऊपर से तेजी से गुजरते हैं.

नहीं होते पैरों में छाले

सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी भीषण गर्मी और जलते हुए कोयलों पर चलने के बावजूद, किसी भी ग्रामीण के पैर में न तो कोई घाव होता है और न ही कोई छाले पड़ते हैं. ग्रामीणों का अटूट विश्वास है कि यह सब गल महादेव की असीम कृपा से ही संभव हो पाता है. उनकी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इन अंगारों पर चलकर महादेव के दर्शन करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और गांव में सुख-समृद्धि आती है.

सदियों पुराना है इतिहास

इस परंपरा का कोई लिखित इतिहास तो नहीं है, लेकिन बुजुर्गों का कहना है कि यह उनके दादा-परदादाओं के समय से निरंतर चली आ रही है. ग्रामीणों के लिए यह केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि उनके जीवन का अभिन्न अंग है. उनका कहना है कि वे इस पंरपरा को अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी सौंपेंगे ताकि महादेव के प्रति यह अटूट विश्वास बना रहे.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

इस अनूठे अनुष्ठान को देखने के लिए दूर-दराज के इलाकों से हजारों की संख्या में लोग पोलाय खुर्द पहुंचते हैं. इस अवसर पर यहां एक दिवसीय भव्य मेले का आयोजन भी होता है, जहां खिलौन, झूले और मिठाइयों की दुकानें आकर्षण का केंद्र रहती हैं.

