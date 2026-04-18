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न पल्लेदार मिल रहे...न हो रही स्लॉट बुकिंग, एमपी में गेहूं खरीदी ठप, किसानों ने लगाए आरोप

Shajapur Farmer News: शाजापुर में प्रशासन के दावे हवा हवाई नजर आ रहे हैं. पूरे प्रदेश में 10 अप्रैल से शुरू हुई गेहूं खरीदी के लिए न तो स्लॉट बुक हो रहे हैं न ही मंडी में पल्लेदार मिल रहे हैं. इसके चलते जिले के किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं. वहीं किसानों ने प्रशासन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं.

Written By  Manoj Jain|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 18, 2026, 03:32 PM IST
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MP Wheat Procurement Problem
MP Wheat Procurement Problem

MP Wheat Procurement Problem: मध्य प्रदेश के सभी जिलों के साथ शाजापुर जिले में भी 10 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है. जिले में अभी तक बड़े किसानों के स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं. स्लॉट बुकिंग नहीं होने से किसान परेशान नजर आ रहे हैं. गेहूं खरीदी से पहले प्रशासन ने जिले के सभी 64 खरीदी केंद्रों पर अपनी उपज बेचने आए किसानों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए पहले से ही पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन प्रशासन द्वारा किए गए इंतजाम कहीं न कहीं फेल नजर आ रहे हैं.

जिले के सेतखेड़ी गांव में किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जिला मुख्यालय शाजापुर से 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम सेतखेड़ी के किसानों को इन दिनों समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने के लिए परेशान होना पड़ रहा है. किसानों का आरोप है कि एक तरफ प्रशासन ने खरीदी देर से शुरू की, तो वहीं दूसरी तरफ स्लॉट बुक करने में किसान परेशान हो रहा है. किसानों का कहना है कि स्लॉट बुक नहीं होने से किसानों का गेहूं घरों में ही रखा हुआ है, जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

'किसानों के पास पैसा नहीं'
बता दें कि शादियों का सीजन चल रहा है, कुछ किसानों के यहां शादी है, लेकिन किसानों के पास पैसा नहीं है. कुछ किसानों के ऊपर ऋण भी है और किसान कर्ज में डूबा हुआ है. वहीं किसानों का आरोप है कि सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है. पंजीयन के नाम पर पंजीयन करवा लिया गया है, लेकिन स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं. सरकार ढोल बजाकर कह रही है कि हम किसान कल्याण वर्ष मना रहे हैं, लेकिन किसान खुश नहीं हैं. इसके अलावा, खरीदी केंद्र पर किसानों की उपज तौलने का समय सुबह 8 बजे से है, लेकिन 10 बजे तक भी खरीदी प्रारंभ नहीं हो रही है. खरीदी केंद्र प्रभारी इसका कारण हम्मालों के देर से आने को बता रहे हैं.

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