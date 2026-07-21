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शादी नहीं होने पर ताने मारते थे ग्रामीण, झूठी अफवाह फैलाने का आरोप, शिक्षक ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

Shajapur teacher suicide: शाजापुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, यहां एक निजी स्कूल के शिक्षक ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या करने से पहले सतीश जोशी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज लिखा था. इस मैसेज में उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनके बारे में गलत अफवाहें फैला रहे थे, जिसके कारण वह पिछले दो महीने से मानसिक रूप से परेशान थे.

Written ByManoj JainEdited By:Pooja
Published: Jul 21, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 03:16 PM IST
शादी नहीं होने पर ताने मारते थे ग्रामीण, झूठी अफवाह फैलाने का आरोप, शिक्षक ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

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Manoj Jain

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मनोज जैन, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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