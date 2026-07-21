शादी नहीं होने पर ताने मारते थे ग्रामीण, झूठी अफवाह फैलाने का आरोप, शिक्षक ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

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Shajapur Teacher Suicide: शाजापुर जिले के सिरोलिया गांव में सोमवार शाम एक 38 वर्षीय शिक्षक सतीश जोशी ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली. घटना सिरोलिया रेलवे स्टेशन के पास हुई, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई. यह घटना सोमवार शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच पोल नंबर 1298/08 से 1298/06 के बीच घटित हुई. सूचना मिलने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए शाजापुर जिला अस्पताल लाया गया.
मंगलवार को कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. मृतक सतीश जोशी, जो मणीशंकर जोशी के पुत्र थे, सिरोलिया गांव के निवासी थे. वह गांव से लगभग छह किलोमीटर दूर साजोद स्थित एक निजी स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे. परिजनों ने बताया कि वह प्रतिदिन पैदल ही स्कूल आते-जाते थे. आत्महत्या करने से पहले सतीश जोशी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज लिखा था. इस मैसेज में उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनके बारे में गलत अफवाहें फैला रहे थे, जिसके कारण वह पिछले दो महीने से मानसिक रूप से परेशान थे.
अफवाह फैलाने का लगाया आरोप
सतीश की शादी नहीं हुई थी और इसको लेकर गांव में कुछ लोग उन्हें परेशान करते थे. उन्होंने अपने मैसेज में दीपक (कालु) पाटीदार, पिता सत्यनारायण पाटीदार (मुंशी) पर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का सीधा आरोप लगाया और कानून से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. सतीश जोशी ने अपने मित्रों और परिचितों से अंतिम प्रणाम करते हुए अपने व्यवहार या शब्दों से किसी को ठेस पहुंचने पर माफी भी मांगी. मक्सी पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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