शादी नहीं होने पर ताने मारते थे ग्रामीण, झूठी अफवाह फैलाने का आरोप, शिक्षक ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

मंगलवार को कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. मृतक सतीश जोशी, जो मणीशंकर जोशी के पुत्र थे, सिरोलिया गांव के निवासी थे. वह गांव से लगभग छह किलोमीटर दूर साजोद स्थित एक निजी स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे. परिजनों ने बताया कि वह प्रतिदिन पैदल ही स्कूल आते-जाते थे. आत्महत्या करने से पहले सतीश जोशी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज लिखा था. इस मैसेज में उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनके बारे में गलत अफवाहें फैला रहे थे, जिसके कारण वह पिछले दो महीने से मानसिक रूप से परेशान थे.