/फांसी पर लटकी मिली विवाहिता, पोस्टमार्टम के दौरान अस्पताल में बवाल, मायके वालों ने डॉक्टर पति की कर दी पिटाई

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मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के जिला अस्पताल में एक विवाहित महिला की संदिग्ध मौत के बाद भारी हंगामा हुआ. 21 साल की महिला का शव उकावता पुलिस चौकी के इलाके में आने वाले रसूलपुर गांव के एक किराए के घर में लटका हुआ मिला था. शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां महिला के मायके और ससुराल, दोनों तरफ के काफी रिश्तेदार जमा हो गए थे. इसी दौरान महिला के मायके वालों ने अस्पताल परिसर में ही उसके डॉक्टर पति के साथ मारपीट की. इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें डॉक्टर के साथ मारपीट होती दिख रही है. जब हालात बिगड़ने लगे तो अस्पताल के सुरक्षा गार्डों ने बीच-बचाव किया, डॉक्टर को भीड़ से बचाया और सुरक्षा के लिए उन्हें अस्पताल की पुलिस चौकी तक पहुंचाया.
मायके वालों ने डॉक्टर पति की कर दी पिटाई
दरअसल, सोमवार शाम को शाजापुर जिले के उकावता पुलिस चौकी इलाके के रसूलपुर गांव में किराए के घर में 21 साल की सुहाना खान का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला. सुहाना खान के पति का नाम डॉ. सावेज खान है. दंपति दो दिन पहले ही उस घर में रहने आया था. मृतका की लगभग डेढ़ साल की बेटी है, जबकि उसका पति गांव में ही डॉक्टरी करता है. शव को जिला अस्पताल लाए जाने के बाद उनके कई रिश्तेदार वहां जमा हो गए. इसी दौरान अस्पताल में ससुराल वालों ने उसके पति डॉ. सावेज खान के साथ मारपीट की. इस घटना का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें अस्पताल परिसर के अंदर मारपीट होती दिख रही है. जब हंगामा बढ़ गया, तो अस्पताल के सुरक्षा गार्डों ने बीच-बचाव किया और डॉक्टर को रिश्तेदारों से बचाया.
मौके पर पहुंची पुलिस
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, इलाके को सुरक्षित किया और जांच शुरू की. मामला शुरू में संदिग्ध लगने के कारण वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित किया गया. शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया है, जहां मंगलवार सुबह डॉक्टरों का एक पैनल पोस्टमार्टम करेगा. जिस घर में महिला का शव मिला, उसे सील कर दिया गया है. पुलिस ने आगे बताया कि मृतका के पति, डॉ. सावेज खान ने सारंगपुर के एक निवासी से ₹2 लाख उधार लिए थे और कर्ज को लेकर लगातार मानसिक तनाव में थे. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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