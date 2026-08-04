/फांसी पर लटकी मिली विवाहिता, पोस्टमार्टम के दौरान अस्पताल में बवाल, मायके वालों ने डॉक्टर पति की कर दी पिटाई

मायके वालों ने डॉक्टर पति की कर दी पिटाई

दरअसल, सोमवार शाम को शाजापुर जिले के उकावता पुलिस चौकी इलाके के रसूलपुर गांव में किराए के घर में 21 साल की सुहाना खान का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला. सुहाना खान के पति का नाम डॉ. सावेज खान है. दंपति दो दिन पहले ही उस घर में रहने आया था. मृतका की लगभग डेढ़ साल की बेटी है, जबकि उसका पति गांव में ही डॉक्टरी करता है. शव को जिला अस्पताल लाए जाने के बाद उनके कई रिश्तेदार वहां जमा हो गए. इसी दौरान अस्पताल में ससुराल वालों ने उसके पति डॉ. सावेज खान के साथ मारपीट की. इस घटना का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें अस्पताल परिसर के अंदर मारपीट होती दिख रही है. जब हंगामा बढ़ गया, तो अस्पताल के सुरक्षा गार्डों ने बीच-बचाव किया और डॉक्टर को रिश्तेदारों से बचाया.