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फांसी पर लटकी मिली विवाहिता, पोस्टमार्टम के दौरान अस्पताल में बवाल, मायके वालों ने डॉक्टर पति की कर दी पिटाई

फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाली 21 साल की एक शादीशुदा महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए शाजापुर जिला अस्पताल लाया गया था. इस दौरान मृतका के परिजनों ने अस्पताल परिसर में ही उसके पति जो एक डॉक्टर है की बुरी तरह पिटाई कर दी. इस घटना का CCTV फुटेज सामने आया है.

Written ByManoj JainEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 04, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:07 AM IST
फांसी पर लटकी मिली विवाहिता, पोस्टमार्टम के दौरान अस्पताल में बवाल, मायके वालों ने डॉक्टर पति की कर दी पिटाई

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Manoj Jain

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मनोज जैन, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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