MP में दक्षिण अफ्रीका की बोमा तकनीक का इस्तेमाल, हेलीकॉप्टर से हांके हिरण

MP News: फसलों को जानवरों से बचाने के लिए अब मध्य प्रदेश में दक्षिण अफ्रीका की बोमा तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, एमपी के शाजापुर जिले में इसका प्रयोग किया गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 22, 2025, 07:33 AM IST
एमपी में बोमा तकनीक का इस्तेमाल
एमपी में बोमा तकनीक का इस्तेमाल

Boma Technique: फसलों को वन्यजीव नुकसान पहुंचा रहे थे, ऐसे में अब राज्य में नई तकनीकों का भी प्रयोग किया जा रहा है, ताकि फसलों को नुकसान से बचाया जा सके. शाजापुर जिले के शुजालपुर में दक्षिण अफ्रीका की बोमा तकनीक से हिरणों को हांका गया, इस तकनीक में हेलीकॉप्टर की मदद से जानवरों को घेरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक हांक दिया जाता है, ऐसे में शुजालपुर इलाके में हेलीकॉप्टर से 45 काले हिरणों को घेरकर गांधीसागर सेंचुरी के घास के मैदानों में भेज दिया गया, ताकि वह फिर से इन इलाकों में आकर फसलों को खराब कर न सके. 

शाजापुर जिले में इस्तेमाल 

दरअसल, बोमा तकनीक से न केवल फसलों को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है, बल्कि वन्यजीवनों को भी सुरक्षित किया जाता है. ऐसे में राज्य में वन्यजीवों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के लिए पहली बार अत्याधुनिक बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है, इस अनोखी प्रक्रिया में दक्षिण अफ्रीका से आई विशेषज्ञ टीम ने मध्य प्रदेश वन विभाग को तकनीकी सहयोग दिया था, अफ्रीका से आई टीम के मुताबिक ही गाइड लेकर उसके बाद ही इस प्रयोग किया गया. जहां इस तकनीक के जरिए शुजालपुर जिले के इमलीखेड़ा गांव से कई काले हिरणों को सुरक्षित पकड़ा गया. अभियान में किसी भी वन्यजीव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. आगे इस अभियान के तहत जिले के 400 काले हिरण और 100 नीलगायों को पकड़ा जाएगा. 

नीलगायों को भी पकड़ा जाएगा 

शुजालपुर क्षेत्र में अनुमानित तौर पर 20000 हिरण और 2,000 नीलगाय हैं, जो एक बड़ी संख्या है, ऐसे में यह वन्यजीव यहां फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं. इसलिए यहां सबसे पहले यह अभियान चलाया गया. इस रेस्क्यू अभियान से एक ओर जहां वन्यजीवों को संरक्षित आवास मिलेगा, वहीं दूसरी ओर किसानों को राहत मिलेगी, जबकि किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होगा. 

क्या होती है बोमा तकनीक 

ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि बोमा तकनीक क्या होती है. दरअसल, यह तकनीक दक्षिण अफ्रीका में विकसित की गई है और इसमें वन्यजीवों को बिना ट्रैंक्युलाइज यानि बेहोश किए बिना ही सुरक्षित रूप से स्थानांतरित किया जाता है. प्रक्रिया की शुरुआत हेलीकॉप्टर से की जाती है, जो जानवरों को धीरे-धीरे एक बड़े घेरे की ओर बढ़ाता है. जमीन पर वन विभाग की टीम पर्दों और अवरोधों की मदद से घेरे को छोटा करती जाती है, जिससे जानवर एक तय मार्ग से निकलकर वाहनों तक पहुंच जाते हैं. इस प्रयोग में पायलट की भूमिका सबसे ज्यादा अहम होती है. जो हवा की गति, जानवरों की दिशा और मूवमेंट को समझते हुए उन्हें सुरक्षित 'बोमा' यानी एक अस्थायी बाड़े तक पहुंचाता है. इस तकनीक को मास कैप्चरिंग भी कहा जाता है. जिसका इस्तेमाल अब एमपी में भी शुरू हो गया है. यह इस्तेमाल आगे दूसरे जिलों में भी होगा. 

