कांग्रेस को घेरने चले राज्यमंत्री, खुद के जवाब ने बढ़ा दी मुश्किल? वंदे मातरम् पर बोले, 'मैं सीख रहा हूं...'

इसी प्रेस वार्ता में राज्यमंत्री नारायण सिंह पंवार अपने विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा में एक उद्योग के विरोध से जुड़े मामले पर भी सफाई दे रहे थे. इसी दौरान पट्टों का जिक्र करते हुए उन्होंने ‘हरिजन’ शब्द का इस्तेमाल कर दिया. पत्रकारों ने मंत्री को बताया कि इस शब्द के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला दिया जाता है. बात सामने आने के बाद मंत्री अपनी भाषा बदलते नजर आए और उन्होंने ‘दलित’ शब्द का इस्तेमाल किया. इस मामले को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई. यानी एक तरफ मंत्री कांग्रेस को घेर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके अपने बयान ही सवालों के घेरे में आ गए.