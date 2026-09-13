कांग्रेस को घेरने चले राज्यमंत्री, खुद के जवाब ने बढ़ा दी मुश्किल? वंदे मातरम् पर बोले, 'मैं सीख रहा हूं...'

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 25 साल पूरे होने के मौके पर शाजापुर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस वार्ता आयोजित की. इसमें राज्यमंत्री नारायण सिंह पंवार भी पहुंचे. इस दौरान मंत्री पंवार वंदे मातरम् गीत को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए. इसी बीच पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया कि क्या उन्हें खुद वंदे मातरम् गीत आता है? इस सवाल पर मंत्री थोड़े असहज दिखे. इस दौरान उन्होंने जवाब दिया कि, मैं सीख रहा हूं. मंत्री का यह जवाब सामने आते ही मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई. सोशल मीडिया पर भी लोग इस बयान को लेकर तरह-तरह की बातें करते नजर आए.
इसी प्रेस वार्ता में राज्यमंत्री नारायण सिंह पंवार अपने विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा में एक उद्योग के विरोध से जुड़े मामले पर भी सफाई दे रहे थे. इसी दौरान पट्टों का जिक्र करते हुए उन्होंने ‘हरिजन’ शब्द का इस्तेमाल कर दिया. पत्रकारों ने मंत्री को बताया कि इस शब्द के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला दिया जाता है. बात सामने आने के बाद मंत्री अपनी भाषा बदलते नजर आए और उन्होंने ‘दलित’ शब्द का इस्तेमाल किया. इस मामले को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई. यानी एक तरफ मंत्री कांग्रेस को घेर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके अपने बयान ही सवालों के घेरे में आ गए.
अपने ही बयान में फंस गए
वहीं बीजेपी की तरफ से वंदे मातरम् गीत को लेकर कांग्रेस पर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं. ऐसे में शाजापुर की प्रेस वार्ता में जब राज्यमंत्री से खुद वंदे मातरम् आने को लेकर सवाल हुआ और उन्होंने कहा, 'मैं सीख रहा हूं', तो बात पकड़ में आ गई. इसके बाद ब्यावरा के मामले में ‘हरिजन’ शब्द के इस्तेमाल को लेकर भी मंत्री को सफाई देनी पड़ी. पत्रकारों के सवालों के बाद उन्होंने ‘दलित’ शब्द का इस्तेमाल किया. अब दोनों बयानों को लेकर राजनीतिक चर्चा हो रही है. कांग्रेस को घेरने निकले मंत्री अपने ही बयानों के चलते घिरते नजर आए.
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