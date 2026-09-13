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कांग्रेस को घेरने चले राज्यमंत्री, खुद के जवाब ने बढ़ा दी मुश्किल? वंदे मातरम् पर बोले, 'मैं सीख रहा हूं...'

शाजापुर में वंदे मातरम् को लेकर कांग्रेस को घेरने पहुंचे राज्यमंत्री नारायण सिंह पंवार खुद सवालों में घिर गए. वंदे मातरम गाने के सवाल पर बोले, मैं सीख रहा हूं. वहीं ब्यावरा मामले में ‘हरिजन’ शब्द के इस्तेमाल पर भी सफाई देनी पड़ी.

Written ByManoj Jain
Published: Sep 13, 2026, 11:02 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 11:02 PM IST
कांग्रेस को घेरने चले राज्यमंत्री, खुद के जवाब ने बढ़ा दी मुश्किल? वंदे मातरम् पर बोले, 'मैं सीख रहा हूं...'
Image Credit: ZEE MEDIA

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मनोज जैन, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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