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Shajapur Crime News: शाजापुर में मोहर्रम जुलूस के दौरान बवाल, एक ही समुदाय के दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, वीडियो आया सामने

Shajapur Crime News: शाजापुर के मक्सी थाना क्षेत्र के ग्राम झोकर में मोहर्रम जुलूस के दौरान हुई मारपीट का वीडियो सामने आया है. 23 जून की रात बड़े साहब बाबा के पारंपरिक जुलूस के दौरान कुछ युवक लाठी-डंडों से एक-दूसरे पर हमला करते नजर आए.

Written ByManoj JainEdited ByPooja
Published: Jun 26, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:06 AM IST
Shajapur Crime News: शाजापुर में मोहर्रम जुलूस के दौरान बवाल, एक ही समुदाय के दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, वीडियो आया सामने

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Manoj Jain

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मनोज जैन, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से रिपोर्टर हैं.

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