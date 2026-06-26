/Shajapur Crime News: शाजापुर में मोहर्रम जुलूस के दौरान बवाल, एक ही समुदाय के दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, वीडियो आया सामने

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Shajapur Crime News: शाजापुर जिले के मक्सी थाना क्षेत्र के ग्राम झोकर में मोहर्रम के जुलूस के दौरान हुई मारपीट का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में कुछ युवक एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं. बताया जा रहा है, जब गांव में बड़े साहब बाबा का पारंपरिक जुलूस निकाला जा रहा था,उसी दौरान यह घटना हुई. यह पूरा घटनाक्रम ग्राम झोकर के बड़ा चौक क्षेत्र का है. जुलूस के दौरान किसी बात को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति को शांत कराया. इस घटना में कुछ लोगों को चोटें आई हैं, जिनका उपचार निजी अस्पताल में कराया जा रहा है.
धारा 151 के तहत की जाएगी कार्रवाई
हालांकि, मारपीट की इस घटना के बाद किसी भी पक्ष ने थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी. इसके बावजूद, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और संबंधित युवकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की. मक्सी पुलिस ने विवाद करने वाले लोगों के विरुद्ध धारा 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है. विवाद के दौरान आस-पास मौजूद लोगों ने इस घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया और अब यह फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में लोगों को एक-दूसरे पर लाठियाँ चलाते हुए देखा जा सकता है. फुटेज सामने आने के बाद यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई है.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
मक्सी थाना प्रभारी संजय वर्मा ने बताया कि झगड़े में शामिल लोगों के खिलाफ धारा 151 के तहत एहतियाती कार्रवाई की गई है. उन्होंने आगे कहा कि इस कार्रवाई के बाद दोनों युवकों को कोर्ट में पेश किया जाएगा. पुलिस ने कहा कि इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.
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