/Shajapur Crime News: शाजापुर में मोहर्रम जुलूस के दौरान बवाल, एक ही समुदाय के दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, वीडियो आया सामने

Shajapur Crime News: शाजापुर जिले के मक्सी थाना क्षेत्र के ग्राम झोकर में मोहर्रम के जुलूस के दौरान हुई मारपीट का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में कुछ युवक एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं. बताया जा रहा है, जब गांव में बड़े साहब बाबा का पारंपरिक जुलूस निकाला जा रहा था,उसी दौरान यह घटना हुई. यह पूरा घटनाक्रम ग्राम झोकर के बड़ा चौक क्षेत्र का है. जुलूस के दौरान किसी बात को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति को शांत कराया. इस घटना में कुछ लोगों को चोटें आई हैं, जिनका उपचार निजी अस्पताल में कराया जा रहा है.