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पत्नी ने कहा-सिरदर्द है इसलिए काम पर नहीं आएंगे, घर में लहूलुहान मिला पति, पुलिस किया गिरफ्तार

Shajapur News: शाजापुर जिले के मक्सी में झोकर रोड पर स्थित एक फैक्टरी में रहने वाले एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस CCTV फुटेज और कर्मचारियों के बयानों के आधार पर पुलिस ने मृतक की  पत्नी को आरोपी के रूप में पहचान की है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 20, 2026, 11:53 PM IST
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पत्नी ने कहा-सिरदर्द है इसलिए काम पर नहीं आएंगे, घर में लहूलुहान मिला पति, पुलिस किया गिरफ्तार

Shajapur News: शाजापुर जिले के मक्सी में झोंकर रोड पर स्थित एक फैक्ट्री में कार्यरत एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है. युवक पत्नी के साथ फैक्ट्री में बने क्वार्टर में रहता था. युवक गंभीर अवस्था में क्वार्टर में मिला था, उसे पहले उपचार के लिए शाजापुर जिला अस्पताल लाया गया, वहां से गंभीर अवस्था में इन्दौर के MY हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां शुक्रवार को उपचार के दौरान मौत हो गई. सीसीटीवी फुटेज और फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारियों के बयान के आधार पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया पत्नी को आरोपी मानते हुए हिरासत में लिया है. मक्सी पुलिस पत्नी से पूछताछ कर रही है.

युवक राकेश पिता रामप्रसाद कुंभकार उम्र 40 वर्ष निवासी हरायपुरा शाजापुर अपनी पत्नी आरती के साथ पद्मावती पेवर हाऊस में काम करता था और वहीं बने क्वार्टर में रहता था. गुरुवार रात को पड़ोसी कैलाश ने इन दोनों को देखा, इसके बाद वह सो गया. शुक्रवार सुबह जब युवक फैक्ट्री में काम करने नहीं गया तो पत्नी से पूछा, उसने कहा सिरदर्द हो रहा है, इसलिए काम पर नहीं आएं. दूसरी बार फिर से कर्मचारी पूछने गया और उसने दरवाजा खोला तो युवक खून से लथपथ पड़ा हुआ था, उसने अपने मालिक को जानकारी दी. मालिक ने एंबुलेंस से युवक को शाजापुर जिला अस्पताल भिजवाया, वहां से गंभीर अवस्था में इन्दौर रेफर किया. इंदौर में उपचार के दौरान मौत हो गई.

मामले की जांच में जुटी पुलिस
इस मामले में मक्सी थाना प्रभारी संजय कुमार वर्मा ने मोबाइल पर बताया कि युवक पत्नी के साथ रहता था. वह पेवर ब्लॉक बनाने की फैक्ट्री में काम करता था. घर में भी पेवर ब्लॉक रखे थे. टीआई वर्मा ने बताया कि युवक और उसकी पत्नी में अक्सर विवाद होता रहता था. दोनों शराब पीने के आदि थे. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वहां अन्य कोई व्यक्ति नहीं आया. प्रथम दृष्टया पत्नी ने ही युवक की हत्या की है. युवक के सिर में गंभीर चोट थी और कमरे में मिले एक पेवर ब्लॉक पर खून और सिर के बाल भी चिपके हुए थे. पेवर ब्लॉक से राकेश के सिर पर वार किया गया. साथ ही उसके सीने पर भी घाव का निशान था. मामले में पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और गंभीरता से जांच की जा रही है.

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