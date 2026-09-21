/कूनो नेशनल पार्क में 10 साल के चीता गौरव की मौत: 10 दिन पहले जंगल से किया गया था रेस्क्यू, पानी की कमी और कमजोरी बनी वजह

इलाज के दौरान शुरुआती जांच और ब्लड टेस्ट में सामने आया कि गौरव के शरीर में पानी की भारी कमी (डिहाइड्रेशन) हो गई थी और उसकी मांसपेशियां काफी कमजोर हो चुकी थीं. डॉक्टरों ने उसे जरूरी दवाएं और ड्रिप दीं, लेकिन उसकी सेहत में सुधार नहीं हो पा रहा था. वन विभाग ने बताया कि 12 सितंबर 2026 को कमजोर और सुस्त दिखने के बाद गौरव को खुले जंगल से रेस्क्यू किया गया था. स्वास्थ्य जांच के दौरान उसमें अत्यधिक कमजोरी, मांसपेशियों की कमजोरी और गंभीर डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) पाया गया. उसे तुरंत व्यवस्थित और सहायक उपचार दिया गया, जिसके बाद उसे पालपुर शिफ्ट किया गया और गहन निगरानी व आगे की देखभाल के लिए एक क्वारंटीन बोमा (QB) में रखा गया.