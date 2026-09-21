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कूनो नेशनल पार्क में 10 साल के चीता गौरव की मौत: 10 दिन पहले जंगल से किया गया था रेस्क्यू, पानी की कमी और कमजोरी बनी वजह

मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में 10 साल के चीता गौरव की मौत हो गई है, जिसे करीब 10 दिन पहले जंगल से रेस्क्यू किया गया था. कमजोर और सुस्त दिखाई देने पर गौरव का इलाज शुरू किया गया था और जांच में मांसपेशियां कमजोर और पानी की कमी सामने आई थी.

Written ByParmeshwar Singh
Published: Sep 21, 2026, 07:43 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 07:43 PM IST
कूनो नेशनल पार्क में 10 साल के चीता गौरव की मौत: 10 दिन पहले जंगल से किया गया था रेस्क्यू, पानी की कमी और कमजोरी बनी वजह

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परमेश्वर सिंह, श्योपुर जिले से रिपोर्टर हैं. 

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