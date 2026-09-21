/कूनो नेशनल पार्क में 10 साल के चीता गौरव की मौत: 10 दिन पहले जंगल से किया गया था रेस्क्यू, पानी की कमी और कमजोरी बनी वजह

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मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से एक दुखद खबर सामने आई है. प्रोजेक्ट चीता के तहत कूनो में रह रहे करीब 10 साल के नर चीते 'गौरव' की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि चीते की तबीयत बिगड़ने पर करीब 10 दिन पहले ही उसे खुले जंगल से रेस्क्यू कर बड़े बाड़े में इलाज के लिए लाया गया था. हालांकि, डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका. चीता प्रोजेक्ट के फील्ड डायरेक्टर ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि शाम लगभग 4 बजे कूनो नेशनल पार्क में इलाज के दौरान 10 साल के नामीबियाई चीते 'गौरव' की मौत हो गई.
वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, गश्ती टीम ने पाया था कि चीता गौरव काफी सुस्त और कमजोर दिख रहा था। उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखने के बाद जब उसकी हालत में कोई सुधार नहीं दिखा, तो विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने उसे जंगल से रेस्क्यू करने का फैसला लिया.
मांसपेशियां कमजोर और शरीर में पानी की कमी
इलाज के दौरान शुरुआती जांच और ब्लड टेस्ट में सामने आया कि गौरव के शरीर में पानी की भारी कमी (डिहाइड्रेशन) हो गई थी और उसकी मांसपेशियां काफी कमजोर हो चुकी थीं. डॉक्टरों ने उसे जरूरी दवाएं और ड्रिप दीं, लेकिन उसकी सेहत में सुधार नहीं हो पा रहा था. वन विभाग ने बताया कि 12 सितंबर 2026 को कमजोर और सुस्त दिखने के बाद गौरव को खुले जंगल से रेस्क्यू किया गया था. स्वास्थ्य जांच के दौरान उसमें अत्यधिक कमजोरी, मांसपेशियों की कमजोरी और गंभीर डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) पाया गया. उसे तुरंत व्यवस्थित और सहायक उपचार दिया गया, जिसके बाद उसे पालपुर शिफ्ट किया गया और गहन निगरानी व आगे की देखभाल के लिए एक क्वारंटीन बोमा (QB) में रखा गया.
पुरानी बीमारी की आशंका, पीएम रिपोर्ट का इंतजार
कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन को अंदेशा है कि उम्र अधिक होने के कारण चीता गौरव किसी पुरानी या आंतरिक बीमारी से भी पीड़ित हो सकता है. अधिकारियों का कहना है कि मौत के सटीक कारणों का पता पोस्टमार्टम (PM) रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। कूनो के वेटरनरी डॉक्टरों की टीम नियमानुसार पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर रही है.
प्रोजेक्ट चीता के लिए बड़ा झटका
नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाकर कूनो में बसाए गए चीतों की निगरानी के लिए विशेषज्ञ और ट्रैकिंग टीमें 24 घंटे मुस्तैद रहती हैं. ऐसे में चीता गौरव की मौत को 'प्रोजेक्ट चीता' के लिए एक और झटके के रूप में देखा जा रहा है. इसके साथ ही, कूनो नेशनल पार्क में अब भारत में जन्मे 36 चीतों सहित कुल 51 चीते हैं. इनमें से 16 चीते वर्तमान में खुले जंगल में स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं. गांधी सागर अभयारण्य में 4 चीतों के साथ भारत में चीतों की कुल संख्या अब 55 हो गई है.