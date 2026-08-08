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श्योपुर में टपरी के भरोसे शिक्षा! 500 छात्रों के लिए स्कूल में पर्याप्त कमरे नहीं...छप्पर के नीचे लग रही कक्षाएं

श्योपुर जिले के ढोढ़र गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल के लगभग 500 छात्र-छात्राओं को बिल्डिंग और क्लासरूम की कमी के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पर्याप्त कमरों की कमी के कारण, स्कूल परिसर में ही कई कक्षाएं अस्थायी शेड और फूस की छतों के नीचे चलाई जा रही हैं.

Written ByParmeshwar SinghEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 08, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 12:05 PM IST
श्योपुर में टपरी के भरोसे शिक्षा! 500 छात्रों के लिए स्कूल में पर्याप्त कमरे नहीं...छप्पर के नीचे लग रही कक्षाएं

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परमेश्वर सिंह, श्योपुर जिले से रिपोर्टर हैं. 

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