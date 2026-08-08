/श्योपुर में टपरी के भरोसे शिक्षा! 500 छात्रों के लिए स्कूल में पर्याप्त कमरे नहीं...छप्पर के नीचे लग रही कक्षाएं

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मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के ग्राम ढोढर स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में भवन की भारी कमी के कारण शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है. स्कूल में छात्रों के बैठने के लिए पर्याप्त क्लासरूम नहीं हैं, इसलिए कई छात्रों को कामचलाऊ शेड या खुली जगहों पर छप्पर की छतों के नीचे पढ़ाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता है. छात्रों ने मांग की है कि जल्द से जल्द एक पक्की बिल्डिंग बनाई जाए. हालांकि स्कूल में लगभग 500 छात्र पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर्याप्त क्लासरूम नहीं हैं. जिस वजह से कई क्लास स्कूल परिसर में ही अस्थायी शेड के नीचे लगानी पड़ती हैं.
श्योपुर में टपरी और छप्पर के भरोसे शिक्षा!
दरअसल, ढोढर गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में लगभग 500 छात्र पढ़ते हैं, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त कमरे उपलब्ध नहीं हैं. इस वजह से स्कूल परिसर में ही कई क्लास अस्थायी शेड और कामचलाऊ ढांचों में लगानी पड़ती हैं. मौसम की मार झेलते हुए ऐसे हालात में पढ़ाई करने से छात्रों को बहुत परेशानी होती है. उन्होंने और क्लासरूम बनाने और स्कूल में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की तुरंत मांग की है.
छप्पर के नीचे पढ़ रहे छात्रों का सवाल
छात्रों का कहना है कि चुनाव के समय नेता और चुने हुए प्रतिनिधि वोट मांगने तो गांव आते हैं, लेकिन स्कूल की बुनियादी समस्याओं को हल करने के लिए कोई गंभीर कोशिश नहीं की जाती. उन्होंने प्रशासन और चुने हुए प्रतिनिधियों से मांग की है कि वे जल्द से जल्द अतिरिक्त क्लासरूम और स्कूल के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं. अभी छात्र कामचलाऊ शेड और छप्पर की छतों के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, जो मौजूदा सुविधाओं की कमी को दिखाता है. स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि वे सही इमारत और अतिरिक्त क्लासरूम की जरूरत को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि छात्रों की संख्या को देखते हुए और क्लास ठीक से चलाने के लिए और कमरों की जरूरत है.
शिक्षा व्यवस्था पर संकट
मध्य प्रदेश के कई जिलों में पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां स्कूल की इमारतों और क्लासरूम की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आई है. डिंडोरी के खुरपुर गांव में लगभग 58 बच्चों को राशन की दुकान के दो कमरों में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि स्कूल की इमारत जर्जर हालत में थी. इसी तरह नर्मदापुरम के बटकी गांव से भी ऐसी खबरें आईं कि 37 बच्चों की क्लास एक टिन शेड के नीचे चल रही थी. डिंडोरी के नेती टोला में स्कूल की इमारत न होने के कारण बच्चों को मौसम के हिसाब से या तो पेड़ों की छांव में या खुले मैदानों में पढ़ाया जाता था.
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