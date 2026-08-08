/श्योपुर में टपरी के भरोसे शिक्षा! 500 छात्रों के लिए स्कूल में पर्याप्त कमरे नहीं...छप्पर के नीचे लग रही कक्षाएं

छप्पर के नीचे पढ़ रहे छात्रों का सवाल

छात्रों का कहना है कि चुनाव के समय नेता और चुने हुए प्रतिनिधि वोट मांगने तो गांव आते हैं, लेकिन स्कूल की बुनियादी समस्याओं को हल करने के लिए कोई गंभीर कोशिश नहीं की जाती. उन्होंने प्रशासन और चुने हुए प्रतिनिधियों से मांग की है कि वे जल्द से जल्द अतिरिक्त क्लासरूम और स्कूल के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं. अभी छात्र कामचलाऊ शेड और छप्पर की छतों के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, जो मौजूदा सुविधाओं की कमी को दिखाता है. स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि वे सही इमारत और अतिरिक्त क्लासरूम की जरूरत को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि छात्रों की संख्या को देखते हुए और क्लास ठीक से चलाने के लिए और कमरों की जरूरत है.