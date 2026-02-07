Advertisement
नन्हें मेहमानों से गुलजार हुआ कूनो नेशनल पार्क, चीता 'आशा' ने 5 शावकों को दिया जन्म, भारत में कुल चीतों की संख्या हुई 35

Five cubs born in Kuno National Park: कूनो नेशनल पार्क से एक बड़ी खुशखबरी आ रही है. यहां मादा चीता 'आशा' ने पांच स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है.  जिसके बाद भारत में चीती संरक्षण को नई मजबूती मिली है. इस मौके पर सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने खुशी जाहिर की है. 

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 07, 2026, 02:59 PM IST
नन्हें मेहमानों से गुलजार हुआ कूनो नेशनल पार्क, चीता 'आशा' ने 5 शावकों को दिया जन्म, भारत में कुल चीतों की संख्या हुई 35

Five cubs born in Kuno National Park:  मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में आज चीता आशा ने पांच स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है. जिससे भारत के चीता संरक्षण अभियान को और मजबूती मिली है. इसके साथ ही भारत में जन्मे शावकों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है और चीतों की कुल आबादी 35 पहुंच गई है. 

इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बधाई देते हुए कहा कि, 'कूनो ने गर्व का एक खास पल देखा है, जब आशा ने पांच स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है, जिससे भारत की चीता संरक्षण यात्रा और मजबूत हुई है. यह उपलब्धि हमारे वन कर्मचारियों और पशु चिकित्सकों की अथक मेहनत को दिखाती है। यह राज्य वन्यजीव संरक्षण के केंद्र के रूप में उभर रहा है.'

केंद्र मंत्री भूपेंद्र यादव ने जताई खुशी

वहीं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि, 'प्रोजेक्ट चीता के लिए यह बहुत गर्व और खुशी का पल है, क्योंकि नामीबियाई चीता और दूसरी बार मां बनी आशा ने 7 फरवरी 2026 को कूनो नेशनल पार्क में पांच शावकों को जन्म दिया. इसके साथ ही, भारत में पैदा हुए जीवित शावकों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है, जो भारतीय धरती पर चीतों का आठवां सफल जन्म है. यह भारत की चीता संरक्षण यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण के प्रति जागरूक नेतृत्व में शुरू किया गया और पोषित किया गया.'

पांच शावको के जन्म से भारत में चीतों की संख्या हुई 35
भूपेंद्र यादव ने आगे लिखा कि, 'यह खुशी भरी उपलब्धि जमीनी स्तर पर अथक प्रयास कर रहे फील्ड स्टाफ और पशु चिकित्सकों के अटूट समर्पण, कौशल और प्रतिबद्धता का एक शानदार प्रमाण है. आशा और उसके शावक फलें-फूलें और भारत की चीता कहानी को और भी बड़ी सफलता की ओर ले जाएं. पांच शावकों के जन्म से भारत में चीतों की कुल आबादी अब 35 हो गई है. भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए यह सच में एक ऐतिहासिक और दिल को छू लेने वाला पल है.'

