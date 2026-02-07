नन्हें मेहमानों से गुलजार हुआ कूनो नेशनल पार्क, चीता 'आशा' ने 5 शावकों को दिया जन्म, भारत में कुल चीतों की संख्या हुई 35

Five cubs born in Kuno National Park: मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में आज चीता आशा ने पांच स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है. जिससे भारत के चीता संरक्षण अभियान को और मजबूती मिली है. इसके साथ ही भारत में जन्मे शावकों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है और चीतों की कुल आबादी 35 पहुंच गई है.

इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बधाई देते हुए कहा कि, 'कूनो ने गर्व का एक खास पल देखा है, जब आशा ने पांच स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है, जिससे भारत की चीता संरक्षण यात्रा और मजबूत हुई है. यह उपलब्धि हमारे वन कर्मचारियों और पशु चिकित्सकों की अथक मेहनत को दिखाती है। यह राज्य वन्यजीव संरक्षण के केंद्र के रूप में उभर रहा है.'

Kuno has witnessed a moment of pure pride as Aasha gives birth to five healthy cubs, strengthening India’s cheetah conservation journey. Add Zee News as a Preferred Source With this, the number of Indian-born cubs rises to 24 and the total cheetah population reaches 35. This achievement reflects the tireless… pic.twitter.com/rwMFpAtFn8 — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) February 7, 2026

केंद्र मंत्री भूपेंद्र यादव ने जताई खुशी

वहीं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि, 'प्रोजेक्ट चीता के लिए यह बहुत गर्व और खुशी का पल है, क्योंकि नामीबियाई चीता और दूसरी बार मां बनी आशा ने 7 फरवरी 2026 को कूनो नेशनल पार्क में पांच शावकों को जन्म दिया. इसके साथ ही, भारत में पैदा हुए जीवित शावकों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है, जो भारतीय धरती पर चीतों का आठवां सफल जन्म है. यह भारत की चीता संरक्षण यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण के प्रति जागरूक नेतृत्व में शुरू किया गया और पोषित किया गया.'

Kuno Welcomes the Birth of FIVE Cubs Aasha’s legacy leaps forward—India welcomes her five adorable cubs! A moment of immense pride and joy for Project Cheetah as Aasha, the Namibian cheetah and a proud second-time mother, gave birth to five cubs on 7th February 2026 at… pic.twitter.com/vTXFkZJoso — Bhupender Yadav (@byadavbjp) February 7, 2026

पांच शावको के जन्म से भारत में चीतों की संख्या हुई 35

भूपेंद्र यादव ने आगे लिखा कि, 'यह खुशी भरी उपलब्धि जमीनी स्तर पर अथक प्रयास कर रहे फील्ड स्टाफ और पशु चिकित्सकों के अटूट समर्पण, कौशल और प्रतिबद्धता का एक शानदार प्रमाण है. आशा और उसके शावक फलें-फूलें और भारत की चीता कहानी को और भी बड़ी सफलता की ओर ले जाएं. पांच शावकों के जन्म से भारत में चीतों की कुल आबादी अब 35 हो गई है. भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए यह सच में एक ऐतिहासिक और दिल को छू लेने वाला पल है.'

