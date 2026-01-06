प्राइवेट स्कूल संचालक का विवादित गाना, मंच से देवी-देवताओं पर की अभद्र टिप्पणी; देवों को पूजने वालों को बताया हत्यारा

Sheopur News: मध्य प्रदेश के श्योपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान एक प्राइवेट स्कूल संचालक द्वारा देवो को पूजने वालों को बताया हत्यारा बताया गया है. संचालक ने गाने के माध्यम से भगवान पर विश्वाश रखने वालों के खिलाफ विवादित बयान दिया है जिसको लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. सोशल मीडिया पर भी वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

कार्यक्रम में गाया गया विवादित गाना

मामला श्योपुर जिले के ढोढर कस्बे का है. यहां आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान एक प्राइवेट स्कूल संचालक द्वारा ऐसा विवादित गाना गाया जिसके बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है. वीडियो में माइक संभाले एक व्यक्ति देवो को पूजने वालों को हत्यारा बताते सुनाई दे रहा है.

छोड़कर विद्यालय क्यों मंदिर जाते हो...

मंच पर माइक संभाले व्यक्ति आपत्तिजनक शब्दों और अशोभनीय भाव-भंगिमाओं के साथ गाना प्रस्तुत कर रहा है. गाने के बोल है कि छोड़कर विद्यालय क्यों मंदिर जाते हो...अंधकार की भट्टी में खुद को जलाते हो...देवों को पूजे वो सब हत्यारे हैं. लोगों का कहना है कि गाना सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ है वहीं कहीं लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी आहत करने वाला है.

कार्रवाई करने की मांग

करीब इस एक मिनट के वीडियो ने लोगों के अंदर आक्रोश पैदा कर दिया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि संबंधित व्यक्ति एक प्राइवेट स्कूल का संचालक है, ऐसे में उसका इस तरह का सार्वजनिक व्यवहार शिक्षक समाज की गरिमा पर कलंक लगाता है. वीडियो सामने आने के बाद कई संगठनों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है और दोषी स्कूल संचालक के खिलाफ कार्रवाई के लिए ढोढर थाने में आवेदन दिया गया है. रिपोर्ट: परमेश्वर सिंह, श्योपुर

