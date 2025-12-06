कुनो नेशनल पार्क में फिर हड़कंप, चीता वीरा के शावक की मौत, जिम्मेदारों पर उठे सवाल

Kuno National Park News: मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां मादा चीता वीरा का लगभग 10 महीने का एक शावक मृत पाया गया है. यह घटना 05 दिसंबर 2025 की देर दोपहर को हुई है, जिससे चीता परियोजना और पार्क प्रबंधन पर फिर से सवाल उठ रहे हैं. इस शावक को केवल एक दिन पहले, 4 दिसंबर 2025 को, उसकी मां वीरा और एक सहोदर के साथ जंगल के खुले क्षेत्र में छोड़ा गया था.

कुनो में चीता परियोजना को बड़ा झटका

दरअसल, कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते के शावक की मौत से एक बार फिर चिंता बढ़ गई है. यह 10 महीने का शावक मादा चीता वीरा का था, जिसे 4 दिसंबर, 2025 को उसकी मां और भाई-बहनों के साथ जंगल में छोड़ा गया था. शावक रात में उनसे अलग हो गया और 5 दिसंबर को मृत पाया गया. मौत की सही वजह पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी. लगातार हो रही मौतों से पार्क मैनेजमेंट के मॉनिटरिंग सिस्टम पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

जिम्मेदारों पर उठे सवाल

बता दें कि कुनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत ने संरक्षण प्रयासों और पार्क प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं. 5 दिसंबर, 2025 की दोपहर को मादा चीता वीरा के लगभग 10 महीने के बच्चे का शव जंगल में मिला. शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चा रात में अपनी मां और भाई-बहनों से अलग हो गया था, जिससे उसकी मौत हो गई. इस तरह की घटनाओं का बार-बार होना एक्सपर्ट्स और वाइल्डलाइफ पसंद करने वालों के बीच चिंता बढ़ा रहा है.

वर्तमान में 28 चीते

पिछले कुछ सालों में कूनो में कई चीतों की मौत हो चुकी है जिससे संरक्षण परियोजना की सफलता पर सवाल उठ रहे हैं. वर्तमान में कुनो नेशनल पार्क में कुल 28 चीते मौजूद हैं, जिनमें 5 मादा और 3 नर वयस्क चीते तथा भारत में जन्मे 20 शावक शामिल हैं.

