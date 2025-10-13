Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2959615
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

भावांतर योजना से खिले किसानों के चेहरे, अन्नदाताओं ने CM मोहन यादव का इस अंदाज में जताया आभार

भावांतर योजना को लेकर मध्यप्रदेश के किसान बेहद उत्साहित हैं. किसानों ने 12 अक्टूबर को इंदौर के देपालपुर और उज्जैन में जबरदस्त ट्रैक्टर रैली निकाली. सैकड़ों किसान सड़कों पर निकले और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त किया.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 13, 2025, 11:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भावांतर योजना से खिले किसानों के चेहरे, अन्नदाताओं ने CM मोहन यादव का इस अंदाज में जताया आभार

भावांतर योजना को लेकर मध्यप्रदेश के किसान बेहद उत्साहित हैं. इस योजना की राशि का लाभ मिलने पर किसानों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को अनोखे अंदाज में धन्यवाद दिया. किसानों ने 12 अक्टूबर को इंदौर के देपालपुर और उज्जैन में जबरदस्त ट्रैक्टर रैली निकाली. सैकड़ों किसान सड़कों पर निकले और प्रदेश के मुखिया का आभार व्यक्त किया. इस मौके पर प्रदेश के अन्नदाता ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संकट की घड़ी में किसानों को आर्थिक मदद दी है. यह मदद किसानों के जीवन में बदलाव लाएगी. किसानों ने कहा कि सीएम डॉ. यादव ने यह मदद तब दी है, जब त्योहार सिर पर खड़ा है. दूसरी ओर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्योपुर जिले से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देपालपुर के किसानों से बात की. 

किसानों की समृद्धि ही प्रदेश की प्रगति का आधार

गौरतलब है कि, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का मानना है कि किसानों की समृद्धि ही प्रदेश की प्रगति का आधार है. इसी भावना के साथ मध्यप्रदेश सरकार ने सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावांतर योजना लागू की है. बता दें, देपालपुर में किसानों का उत्साह देखते ही बनता था. किसानों ने 11 अक्टूबर की रात ही ट्रैक्टर रैली की सारी तैयारियां कर ली थीं. ट्रैक्टरों पर अलग-अलग तरह के स्लोगन और पोस्टर लगाए गए. उसके बाद किसान एक जगह इकट्ठे हुए और सैकड़ों ट्रैक्टरों को लेकर देपालपुर की सड़कों पर निकल पड़े. किसानों ने रैली से शुरू होने से अंत तक सीएम डॉ. यादव के समर्थन में नारे लगाए. दूसरी ओर, उज्जैन में किसानों की ट्रैक्टर रैली कृषि उपज मंडी परिसर से शुरू होकर आगर रोड, चामुंडा माता चौराहा, फ्रीगंज ओवर ब्रिज, तीन बत्ती चौराहा होते हुए दशहरा मैदान पहुंची. इस रैली में शामिल ट्रैक्टरों पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रति आभार व्यक्त करने वाले कई पोस्टर और बैनर लगे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

किसान कल्याण के लिए संकल्पित सरकार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि प्रदेश सरकार किसानों को सोयाबीन का उचित मूल्य दिलवाने के लिए संकल्पित है. भावांतर योजना के तहत किसानों को राहत देने का फैसला सरकार ने किसान संघों के सुझाव पर किया है. बता दें, किसान पहले की ही तरह सोयाबीन को मंडियों में बेचेगा. मंडी में अगर उन्हें एमएसपी से कम कीमत मिलेगी तो सरकार इस घाटे की भरपाई करेगी. यानी फसल के विक्रय मूल्य और एमएसपी के अन्तर की राशि सरकार देगी.

कब से प्रभावशील होगी योजना

बता दें, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावांतर योजना लागू ही है. प्रदेश में ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी है, जो 17 अक्टूबर तक जारी रहेगी. योजना 24 अक्टूबर से प्रभावशील होगी. इस योजना के मुताबिक, अगर किसानों का सोयाबीन न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम कीमत पर बिकता है तो सरकार किसानों के घाटे की भरपाई करेगी.

TAGS

Mohan YadavBhavantar Yojana

Trending news

mp news
बीमार अस्पताल का कैसे हो इलाज? हॉस्पिटल में गंदगी का अंबार,घर से लाने पड़ रहे बिस्तर
Mohan Yadav
भावांतर योजना से खिले किसानों के चेहरे, CM मोहन यादव का इस अंदाज में जताया आभार
Vishnu Deo Sai
CM साय ने कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में दिखाई सख्ती, कहा-जनहित में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
chhattisgarh news
नारायणपुर-अबूझमाड़ को महाराष्ट्र से जोड़ेगा NH 130-D, नक्सल क्षेत्र में होगा तेज विकास
diwali 2025
MP में 20 या 21, दिवाली की छुट्टी कब? स्कूल-कॉलेज, बैंक-ऑफिस कितने दिन रहेंगे बंद
MP Today Live
MP Today Live: भोपाल में अपना त्योहार अपनों से व्यवहार के लगे पोस्टर्स,पढें बड़ी खबर
jyotiraditya scandia
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पुरुषों से क्यों खाली करवाया मंच, कहा-आप सभी नीचे उतर जाएं
cm mohan yadav
CM मोहन यादव 1 क्लिक में ट्रांसफर करेंगे 200 करोड़ रुपये,इन लोगों को होगा सीधा फायदा
Mandsaur News
आलू के चिप्स के नीचे छिपा रखा था नशे का जखीरा, CBN की सूझबूझ से फेल हुई चाल
bhopal news
यात्रियों के मजे ही मजे! नई दिल्ली स्टेशन की तरह भोपाल में भी मिलेगी ये खास सुविधा