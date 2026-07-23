श्योपुर में 50 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़े BJP नेता, मीट मार्केट हटाने और शव वाहन की मांग

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मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में जनहित से जुड़ी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन का एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी सौरभ जादौन विजयपुर पुलिस स्टेशन इलाके में बस स्टैंड पर बनी लगभग 50 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गए. इस हाई-वोल्टेज ड्रामे से पूरे इलाके और स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्हें सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिशें शुरू कर दीं.
मीट मार्केट हटाने और शव वाहन की मांग
सौरभ जादौन का कहना है कि वे स्थानीय निवासियों की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करवाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़े हैं. उनकी मुख्य मांगों में विजयपुर की मुख्य सड़क पर चल रही मीट मार्केट को दूसरी जगह शिफ्ट करना और इलाके के लोगों के लिए शव वाहन (मॉर्चरी वैन) की व्यवस्था करना शामिल है. उनका आरोप है कि इन बुनियादी मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा था, जिसके कारण उन्हें यह कड़ा कदम उठाना पड़ा.
जादौन ने कहा कि बुधवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान भी शहर के बीचों-बीच स्थित मीट मार्केट बंद नहीं किया गया, जिससे श्रद्धालुओं और आम लोगों को परेशानी हुई. यात्रा में शामिल कई महिलाओं को तो उल्टी भी होने लगी. उन्होंने कहा कि प्रशासन ने इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया, जितनी जरूरत थी. उन्होंने आरोप लगाया कि इन मांगों को लेकर प्रशासन को कई बार ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. इसी वजह से अपनी मांगों को मनवाने के लिए वे पानी की टंकी पर चढ़ गए.
बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे
घटना की जानकारी मिलने पर विजयपुर थाने की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भारी बल के साथ मौके पर पहुंचे. पानी की टंकी के पास लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार सौरभ जादौन को समझाने और उसे यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी मांगों पर उचित कार्रवाई की जाएगी, ताकि उसे सुरक्षित नीचे उतारा जा सके.
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