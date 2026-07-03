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देवर भाभी के इश्क का खौफनाक अंत, 3 बच्चों की मां और प्रेमी की फंदे से लटकी मिली लाश, श्योपुर में मचा हड़कंप

Sheopur News: श्योपुर के विजयपुर क्षेत्र में एक युवक और महिला का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written ByParmeshwar SinghEdited By:Pooja
Published: Jul 03, 2026, 09:16 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:17 AM IST
देवर भाभी के इश्क का खौफनाक अंत, 3 बच्चों की मां और प्रेमी की फंदे से लटकी मिली लाश, श्योपुर में मचा हड़कंप
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Parmeshwar Singh

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परमेश्वर सिंह, श्योपुर जिले से रिपोर्टर हैं. 

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