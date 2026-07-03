देवर भाभी के इश्क का खौफनाक अंत, 3 बच्चों की मां और प्रेमी की फंदे से लटकी मिली लाश, श्योपुर में मचा हड़कंप

जांच में जुटी पुलिस

घटना के बाद थाना प्रभारी राजन सिंह गुर्जर जानकारी दी कि, जांच पड़ताल की तो पता चला कि मृतकों को पहचाना बंदना जाटव और अनेश उर्फ कल्ला जाटव के रूप में हुई है. बंदना जाटव तीन बच्चों की मां थी.उसका मायका विजयपुर के थाना क्षेत्र मोहल्ला है जबकि ससुराल मुरैना जिले कैलारस थाना क्षेत्र के मद्दीपुरा गांव में है. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बंदना जाटव मार्च महीने में अपने प्रेमी कल्ला जाटव के साथ घर छोड़कर चली गई.इसके बाद बह मई महीने में वापस लौट आई थी.पुलिस के अनुसार कल्ला जाटव रिश्ते में महिला का देवर तथा चाचा ससुर का बेटा बताया जा रहा है.दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध होने की बात सामने आई है.