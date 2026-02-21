ना डोली..ना कार, दुल्हन ने हेलीकॉप्टर से ली अपने ससुराल में एंट्री, देखने वालों की उमड़ी भीड़; दूल्हे की खुशियां सातवें आसमान पर!

sheopur News: गुलाबी रंग के जोड़े में सजी दुल्हन और हेलीकॉप्टर से उसकी ससुराल में एंट्री...इस दृश्य ने पूरे गांव वालों को ध्यान अपनी ओर खींच लिया. हर कोई दुलहन की एंट्री देखन को उत्सुक था, गांव के लोगों को इंतजार था कि कब दुल्हन हेलीकॉप्टर से उतरेगी. दुल्हनों की एंट्री यूं तो सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है लेकिन इस बार मौका और अंदाज दोनों अलग था. मामला मध्य प्रदेश के श्योपुर का है जहां किसान के घर हुई ऐसी ग्रैंड शादी चर्चाओं में बनी हुई है.

किसान के घर हेलिकॉप्टर से आई दुल्हन

मामला श्योपुर के जैदा गांव का है जहां एक किसान के घर हुई ग्रैंड शादी ने सभी को हैरान कर दिया है. किसान के बेटे की ये शादी चर्चाओं का बाजार गर्म कर रही है. बेटे का कहना है कि ये उनके माता-पिता की दिलों इच्छा थी कि उनकी बहू हेलिकॉप्टर से घर में प्रवेश करे और लड़के वालों की तरफ से बारात हेलिकॉप्टर से रवाना हो. हेलिकॉप्टर पहले राजपुरा पहुंची वहां विवाह संपन्न होने के बाद दुल्हन अपने ससुराल हेलिकॉप्टर से जैदा गांव पहुंची जहां देखने वालों की भीड़ लगी हुई थी.

यादगार रहा पल

बिदाई के बाद दुल्हा दुल्हन हेलीकॉप्टर से अपने घर पहुंचे, जैसे ही हेलिकॉप्टर ने हेलीपैड पर प्रस्थान किया..ग्रामीणों की आंखें दूल्हा-दुल्हन को तलाश रही थी. मिली जानकारी के अनुसार, किसान रामसिंह मीणा के छोटे बेटे अजय मीणा की शादी राजपुरा की रितिका से हुई है. अजय ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि उसके माता-पिता की सालों पुरानी इच्छा थी कि उनके बेटे की शादी यादगार हो और दुल्हन की ससुराल में एंट्री हेलीकॉप्टर से हो. माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई. वहीं दुल्हन ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि - I am very happy and lucky to have a ride in helicopter.

ये आयोजन दिखावा नहीं..

दूल्हे के पिता रामसिंह मीणा का कहना है कि यह आयोजन दिखावा नहीं था, बल्कि बच्चों के अरमान और पुरानी इच्छा को पूरा करने के लिए किया गया था. उन्होंने आगे बताया कि किसान परिवार होने के बावजूद उन्होंने मेहनत और बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया है, और इसी मेहनत का फल है कि वे अपने पुराने सपनों को साकार कर पाए हैं. रिपोर्ट: परमेश्वर सिंह, श्योपुर

