Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3117756
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhश्योपुर

ना डोली..ना कार, दुल्हन ने हेलीकॉप्टर से ली अपने ससुराल में एंट्री, देखने वालों की उमड़ी भीड़; दूल्हे की खुशियां सातवें आसमान पर!

MP News: श्योपुर की एक शादी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. वजह है हेलीकॉप्टर से ससुराल में एंट्री करती दुल्हन. हेलीकॉप्टर से दुल्हन को उतरते देख ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी. हर कोई इस नजारे को अपने फोन में कैद कर रहा था.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 21, 2026, 03:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

sheopur news
sheopur news

sheopur News: गुलाबी रंग के जोड़े में सजी दुल्हन और हेलीकॉप्टर से उसकी ससुराल में एंट्री...इस दृश्य  ने पूरे गांव वालों को ध्यान अपनी ओर खींच लिया. हर कोई दुलहन की एंट्री देखन को उत्सुक था, गांव के लोगों को इंतजार था कि कब  दुल्हन हेलीकॉप्टर से उतरेगी. दुल्हनों की एंट्री यूं तो सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है लेकिन इस बार मौका और अंदाज दोनों अलग था. मामला मध्य प्रदेश के श्योपुर का है जहां किसान के घर हुई ऐसी ग्रैंड शादी चर्चाओं में बनी हुई है. 

किसान के घर हेलिकॉप्टर से आई दुल्हन
मामला श्योपुर के जैदा गांव का है जहां एक किसान के घर हुई ग्रैंड शादी ने सभी को हैरान कर दिया है. किसान के बेटे की ये शादी चर्चाओं का बाजार गर्म कर रही है. बेटे का कहना है कि ये उनके माता-पिता की दिलों इच्छा थी कि उनकी बहू हेलिकॉप्टर से घर में प्रवेश करे और लड़के वालों की तरफ से बारात हेलिकॉप्टर से रवाना हो. हेलिकॉप्टर पहले राजपुरा पहुंची वहां विवाह संपन्न होने के बाद दुल्हन अपने ससुराल हेलिकॉप्टर से जैदा गांव पहुंची जहां देखने वालों की भीड़ लगी हुई थी. 

यादगार रहा पल
बिदाई के बाद दुल्हा दुल्हन हेलीकॉप्टर से अपने घर पहुंचे, जैसे ही हेलिकॉप्टर ने हेलीपैड पर प्रस्थान किया..ग्रामीणों की आंखें दूल्हा-दुल्हन को तलाश रही थी. मिली जानकारी के अनुसार, किसान रामसिंह मीणा के छोटे बेटे अजय मीणा की शादी राजपुरा की रितिका से हुई है. अजय ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि उसके माता-पिता की सालों पुरानी इच्छा थी कि उनके बेटे की शादी यादगार हो और दुल्हन की ससुराल में एंट्री हेलीकॉप्टर से हो. माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई. वहीं दुल्हन ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि - I am very happy and lucky to have a ride in helicopter. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये आयोजन दिखावा नहीं..
दूल्हे के पिता रामसिंह मीणा का कहना है कि यह आयोजन  दिखावा नहीं था, बल्कि बच्चों के अरमान और पुरानी इच्छा को पूरा करने के लिए किया गया था. उन्होंने आगे बताया कि किसान परिवार होने के बावजूद उन्होंने मेहनत और बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया है, और इसी मेहनत का फल है कि वे अपने पुराने सपनों को साकार कर पाए हैं. रिपोर्ट: परमेश्वर सिंह, श्योपुर

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. श्योपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

sheopur news hindi

Trending news

sheopur news hindi
दुल्हन ने हेलीकॉप्टर से ली अपने ससुराल में एंट्री, देखने वाले देखते ही रह गए!
New Excise Policy
MP में अहाते रहेंगे बंद, नहीं खुलेगी शराब की नई दुकान, नई आबकारी नीति को मंजूरी
Mohan Yadav
CM मोहन यादव ने नटराज थीम पर केंद्रित खजुराहो नृत्य समारोह को किया संबोधित
bhopal news
भोपाल का अस्पताल बना शूटिंग सेट? वायरल हुई हॉरर रील, खौफ फैलाने वाले वीडियो पर सवाल
Korba News
कोरबा में खौलती दाल गिरने से 2 साल की बच्ची की मौत, खेलते-खेलते सिगड़ी से टकराई
Naxal
नक्सलियों के 173 स्मारक ध्वस्त, ईंट-ईंट तोड़ खत्म कर देंगे विचार... नया टारगेट सेट
bhind news
भिंड-इटावा हाईवे 719 पर भीषण सड़क हादसा, 5 की मौत, कार के उड़े परखच्चे, 6 लोग घायल
mp news
MP में SIR के बाद आज जारी होगी फाइनल लिस्ट, साफ हो जाएगी वोटरों की तस्वीर
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: आज दतिया दौरे पर रहेंगे CM मोहन, भोपाल में बदला मौसम, पढ़ें 21 फरवरी की खबरें
dhar news
शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गया था युवक, परिजनों ने रंगे हाथ पकड़ा, फिर रस्सी से...