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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलती कार में लगी आग, जिंदा जले 5 लोग, MP के रहने वाले थे

Sheopur News: बुधवार देर रात राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक भीषण हादसा हो गया. एक कार में अचानक आग लगने से उसमें सवार 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई. सभी मृतक मध्य प्रदेश के रहने वाले थे.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 30, 2026, 08:49 AM IST
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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलती कार में लगी आग, जिंदा जले 5 लोग, MP के रहने वाले थे

Madhya Pradesh News: राजस्थान के अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ इलाके में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक भयानक हादसा हो गया. दिल्ली से कोटा की ओर जा रही एक कार में अचानक आग लग गई. पल भर में ही आग की लपटों ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही मिनटों में गाड़ी आग का गोला बन गई. इस घटना के दौरान कार में सवार लोगों को संभलने का कोई मौका नहीं मिला, जिसके चलते पांच लोगों की मौत हो गई. ये सभी मध्य प्रदेश के श्योपुर के रहने वाले थे. सभी लोग वैष्णो देवी में दर्शन करके लौट रहे थे.

ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान
यह हादसा बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात को लगभग 1:00 बजे मौजपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आने वाले पिलर नंबर 115/300 के पास हुआ.  किसी तरह कार चालक विनोद कुमार मेहर कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन उनके शरीर का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा जल गया. उन्हें शुरू में पिनान स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से हालत बिगड़ने पर उन्हें अलवर के सामान्य अस्पताल रेफर कर दिया गया.

यह भी पढ़ें: धार हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, 15 की मौत, PM और राष्ट्रपति ने दुख जताया; मुआवजे का ऐलान

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मृतकों की पहचान करने में जुटी पुलिस
घटना की जानकारी मिलते ही NHAI की पेट्रोलिंग टीम एक एम्बुलेंस और लक्ष्मणगढ़ पुलिस थाने की पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई. थाना प्रभारी नेकीराम के नेतृत्व में पुलिस ने राहत कार्य शुरू किए और दमकल विभाग को बुलाया. हालांकि जब तक दमकल विभाग वहां पहुंचा, तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी. इसके बाद दो दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया. DSP कैलाश जिंदल और SP सुधीर चौधरी भी घटनास्थल पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. फिलहाल, पुलिस मृतकों की पहचान करने में जुटी है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

वैष्णो देवी से दर्शन कर लौट रहे थे सभी
रिपोर्टों के अनुसार, कार में सवार लोग मध्य प्रदेश के श्योपुर के रहने वाले थे. वे वैष्णो देवी में दर्शन करने के बाद श्योपुर लौट रहे थे.

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