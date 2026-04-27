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6 दिन की बच्ची को ₹1 लाख में खरीदा, फिर सड़क किनारे फेंका, पुलिस ने बाल तस्करी किया भंडाफोड़

Sheopur News: श्योपुर जिले में सड़क किनारे लावारिस मिली दो साल की बच्ची से जुड़ा मामला अब बाल तस्करी से जुड़ा निकला है. पुलिस की जांच में पता चला कि उस दंपति ने बच्ची को गोद नहीं लिया था, बल्कि उसे इंदौर से 1 लाख रुपये में खरीदा था.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 27, 2026, 07:44 AM IST
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6 दिन की बच्ची को ₹1 लाख में खरीदा, फिर सड़क किनारे फेंका, पुलिस ने बाल तस्करी किया भंडाफोड़

Sheopur News: श्योपुर जिले के सोई कलां गांव के पास 18 अप्रैल को सड़क किनारे लावारिस मिली एक 2 साल की बच्ची के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है. शुरू में यह घटना बच्ची को छोड़े जाने का लग रहा था, लेकिन पुलिस की जांच में पता चला कि यह संगठित बाल तस्करी का मामला है. पुलिस ने इस मामले के सिलसिले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें आकाश मूंदड़ा और उनकी पत्नी कृतज्ञ शामिल हैं.

मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश
दरअसल, पुलिस ने अब 18 अप्रैल को देहात थाना क्षेत्र के सोई कलां गांव के पास हुई उस घटना का रहस्य सुलझा लिया है, जिसमें एक मासूम दो साल की बच्ची को सड़क किनारे छोड़ दिया गया था. यह मामला केवल बच्ची को छोड़ने का ही नहीं, बल्कि बाल तस्करी का निकला है. पुलिस ने न केवल बच्ची को छोड़ने के लिए जिम्मेदार दंपति आकाश मूंदड़ा (40) और उनकी पत्नी कृतज्ञता (28) को गिरफ्तार किया है, बल्कि श्योपुर पुलिस द्वारा की गई जांच में इंदौर से संचालित हो रहे एक संभावित मानव तस्करी गिरोह का भी पर्दाफाश हुआ है.

6 दिन की बच्ची को ₹1 लाख में खरीदा
पुलिस ने सबसे पहले मासूम को छोड़ने वाले दंपति, 40 वर्षीय आकाश मूंदड़ा और उसकी 28 वर्षीय पत्नी कृतिज्ञा को हिरासत में लिया. रिमांड के दौरान कड़ी पूछताछ किए जाने पर आकाश ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया. उसने बताया कि वह बच्ची उसकी अपनी बेटी नहीं थी, और न ही उसने उसे कानूनी तौर पर गोद लिया था. उसने उस बच्ची को इंदौर के एक गिरोह से 1 लाख रुपये में खरीदा था, जब वह महज छह दिन की थी.

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चार महिलाओं समेत 6 आरोपी गिरफ्तार
जांच में यह भी पता चला कि इस तस्करी के पूरे 'सौदे' का संचालन एक ब्यूटी पार्लर के जरिए किया जा रहा था, जो इस गिरोह का मुख्य केंद्र था. श्योपुर पुलिस के सक्रिय प्रयासों की बदौलत इस मामले में अब तक कुल छह आरोपियों जिनमें चार महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस अब इस नेटवर्क की बाकी कड़ियों का पता लगाने में जुटी है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि इंदौर स्थित इस गिरोह ने अब तक कितने बेकसूर लोगों की तस्करी की है.

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