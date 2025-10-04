वसूली करते रंगे हाथ पकड़े गए नकली पुलिसकर्मी, सफेद बोलेरो का टशन पड़ा भारी, लग गई लंका

Sheopur News: मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले के देहात थाना क्षेत्र के खातौली रोड पर पुलिस बनकर राहगीरों से पैसे ऐंठने वाले एक गिरोह का पर्दाफ़ाश हुआ है. घटना उस समय हुई जब सफ़ेद रंग की बोलेरो गाड़ी में सवार कुछ युवकों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए एक ट्रैक्टर चालक को रोका और उससे ₹1,000 की वसूली की. ट्रैक्टर चालक को युवकों के व्यवहार पर शक हुआ और उसने हिम्मत जुटाकर अपनी गाड़ी से बोलेरो का पीछा करना शुरू कर दिया. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत श्योपुर पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने बोलेरो सवार एक युवक को पकड़ लिया, जबकि अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए.

यह भी पढ़ें: मैंने तुम्हारी बेटी को मार डाला... प्रेमी ने गर्लफ्रेंड की ड्रम में डुबोकर की हत्या; 2 दिन तक छिपाया राज, ऐसे हुआ खुलासा

Add Zee News as a Preferred Source

वसूली करते रंगे हाथ पकड़े गए नकली पुलिसकर्मी

दरअसल, श्योपुर में कुछ युवकों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर जबरन वसूली की. यह घटना देहात थाना क्षेत्र के खतौली रोड पर हुई. खुद को पुलिस अधिकारी बताकर ये युवक एक गुज़रते हुए ट्रैक्टर चालक से ₹1,000 की वसूली कर रहे थे. हालांकि, ट्रैक्टर चालक को शक हुआ और उसने बोलेरो का पीछा किया. बंजारा डैम के पास बोलेरो को रोका गया, जहां स्थानीय निवासियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी फरार हो गया. फिलहाल आगे की जांच जारी है.

यह भी पढ़ें: 'बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं' देने का आदेश खत्म, बिना रोक-टोक के मिला पेट्रोल, 2 महीने की अवधि हुई पूरी

पुलिस की वर्दी बरामद

पुलिस ने बताया कि एक सफ़ेद बोलेरो में सवार कुछ युवकों ने खुद को पुलिस बताकर एक ट्रैक्टर चालक से ₹1,000 की वसूली की. ट्रैक्टर चालक को शक हुआ और उसने गाड़ी का पीछा करके बंजारा डैम के पास उसे रोक लिया. स्थानीय लोगों ने तुरंत श्योपुर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बोलेरो सवारों में से एक को पकड़ लिया, जबकि अन्य आरोपी भाग गए. पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली और एक पुलिस वर्दी बरामद की. इसके अलावा, बोलेरो की नंबर प्लेट कीचड़ से सनी हुई थी, जिससे कोई भी गाड़ी का नंबर नहीं पढ़ पा रहा था. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है.