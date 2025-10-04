Advertisement
Madhya Pradesh - MP

वसूली करते रंगे हाथ पकड़े गए नकली पुलिसकर्मी, सफेद बोलेरो का टशन पड़ा भारी, लग गई लंका

Sheopur News: श्योपुर में एक सफेद बोलेरो कार में सवार कुछ युवकों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर राहगीरों से जबरन वसूली की. उन्होंने एक ट्रैक्टर चालक से ₹1,000 की वसूली की. पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य फरार हैं.

 

Oct 04, 2025, 11:50 AM IST
Sheopur News:  मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले के देहात थाना क्षेत्र के खातौली रोड पर पुलिस बनकर राहगीरों से पैसे ऐंठने वाले एक गिरोह का पर्दाफ़ाश हुआ है. घटना उस समय हुई जब सफ़ेद रंग की बोलेरो गाड़ी में सवार कुछ युवकों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए एक ट्रैक्टर चालक को रोका और उससे ₹1,000 की वसूली की. ट्रैक्टर चालक को युवकों के व्यवहार पर शक हुआ और उसने हिम्मत जुटाकर अपनी गाड़ी से बोलेरो का पीछा करना शुरू कर दिया. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत श्योपुर पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने बोलेरो सवार एक युवक को पकड़ लिया, जबकि अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए.

वसूली करते रंगे हाथ पकड़े गए नकली पुलिसकर्मी
दरअसल, श्योपुर में कुछ युवकों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर जबरन वसूली की. यह घटना देहात थाना क्षेत्र के खतौली रोड पर हुई. खुद को पुलिस अधिकारी बताकर ये युवक एक गुज़रते हुए ट्रैक्टर चालक से ₹1,000 की वसूली कर रहे थे. हालांकि, ट्रैक्टर चालक को शक हुआ और उसने बोलेरो का पीछा किया. बंजारा डैम के पास बोलेरो को रोका गया, जहां स्थानीय निवासियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी फरार हो गया. फिलहाल आगे की जांच जारी है.

पुलिस की वर्दी बरामद 
पुलिस ने बताया कि एक सफ़ेद बोलेरो में सवार कुछ युवकों ने खुद को पुलिस बताकर एक ट्रैक्टर चालक से ₹1,000 की वसूली की. ट्रैक्टर चालक को शक हुआ और उसने गाड़ी का पीछा करके बंजारा डैम के पास उसे रोक लिया. स्थानीय लोगों ने तुरंत श्योपुर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बोलेरो सवारों में से एक को पकड़ लिया, जबकि अन्य आरोपी भाग गए. पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली और एक पुलिस वर्दी बरामद की. इसके अलावा, बोलेरो की नंबर प्लेट कीचड़ से सनी हुई थी, जिससे कोई भी गाड़ी का नंबर नहीं पढ़ पा रहा था. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

