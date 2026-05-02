अधूरी रह गई नानी की 'गंगा स्नान' की अंतिम इच्छा, वैष्णो देवी से लौटते समय श्योपुर के एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

Sheopur News: श्योपुर जिले से जुड़े एक साधारण मजदूर परिवार की खुशियों पर उस वक्त कहर टूट पड़ा, जब आस्था की यात्रा से लौटते समय एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया. यह सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं, बल्कि कई अधूरे सपनों, उम्मीदों और रिश्तों के टूटने की दर्दनाक कहानी है.

चैनपुरा निवासी 35 वर्षीय संतोष आदिवासी, जो पिछले करीब 15 वर्षों से अपनी ससुराल में रहकर मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहा था, अपनी पत्नी शशि आदिवासी (30) और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गया था. उनके साथ परिवार की बुजुर्ग नानी पार्वती भी थीं, जिनके पति मनोहर का पहले ही निधन हो चुका था. पार्वती की एक इच्छा थी कि वैष्णो देवी के दर्शन के बाद गंगा स्नान करें. उम्र के इस पड़ाव पर उनकी यह अंतिम इच्छा थी, जिसे पूरा करने के लिए पूरा परिवार उनके साथ इस यात्रा पर निकला.

कब गए थे वैष्णो देवी?

लेकिन किसी को क्या पता था कि यह यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बन जाएगी. 24 तारीख को परिवार वैष्णो देवी के लिए रवाना हुआ था. दर्शन के बाद लौटते समय बुधवार को यह दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें पूरा परिवार काल के गाल में समा गया.

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इतने लोगों की मौत

इस हादसे में संतोष, उनकी पत्नी शशि, बुजुर्ग पार्वती, बेटी साक्षी और पार्वती की सास छोटी आदिवासी की मौत हो गई. पीछे छूट गई संतोष की मासूम बेटी रागिनी (12), जो उस समय अपनी मौसी के यहां शादी में गई हुई थी. यही वजह रही कि वह इस यात्रा में शामिल नहीं हो सकी और उसकी जान बच गई, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल है. मां-बाप कहां चले गए. रागिनी की छोटी बहन साक्षी (9) भी इस दुनिया को अलविदा कह गई. एक झटके में दोनों बहनों की दुनिया उजड़ गई. एक बच गई तो दूसरी हमेशा के लिए चली गई.

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