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कूनो में फिर गूंजी किलकारी, चीता गामिनी ने चार शावकों को दिया जन्म, कितनी हुई चीतों की संख्या

Kuno Cheetah Project: कूनो में एक बार फिर किलकारी गूंजी है. चीता गामिनी ने चार शावकों को जन्म दिया है. जिस पर सीएम मोहन यादव ने भी खुशी जाहिर की है. अब कूनो पार्क में चीतों की संख्या बढ़ रही है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 11, 2026, 05:21 PM IST
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कूनो में चीता गामिनी ने चार शावकों को दिया जन्म
कूनो में चीता गामिनी ने चार शावकों को दिया जन्म

Kuno Cheetah Population Number: कूनो नेशनल पार्क में एक बार फिर नए मेहमानों का आगमन हुआ है. यहां चीता गामिनी ने 4 शावकों को जन्म दिया है. खास बात यह है कि यह चीता प्रोजेक्ट के लिए बड़ी सफलता है. क्योंकि मादा चीता गामिनी भारतीय मूल की है. जिसका जन्म यही हुआ था. क्योंकि 2022 में चीता प्रोजेक्ट शुरू हुआ था. जिसके बाद पहली बार किसी भारतीय मादा चीता ने शावकों को जन्म दिया है. इस उपलब्धि पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और सीएम मोहन यादव ने भी खुशी जताई है. कूनो पार्क में चीतों की संख्या में भी अब लगातार इजाफा हो रहा है.  

कूनो में बढ़ रही चीतों की संख्या 

कूनो में चीतों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. अब यहां संख्या 57 हो गई है. 2022 में चीता प्रोजेक्ट देश में शुरू हुआ था. जिसके बाद काफी उतार-चढ़ाव का दौर रहा था. लेकिन अब प्रोजेक्ट सफल हो रहा है. यह किसी भारतीय मूल की मादा चीता ती पहली सफल प्रसूति हुई है. कूनो के अधिकारियों का कहना है कि पिछले एक साल से मादा चीता गामिनी लगातार खुले जंगल में रह रही थी. जहां उसने शनिवार के दिन चार शावकों को लिए जन्म दिया है. प्रोजेक्ट के लिए यह अच्छी बात इसलिए है कि अब तक बाहर से आई मादा चीतों ने ही शावकों को जन्म दिया था. लेकिन अब भारत में ही जन्मी चीता ने भी सफल प्रसूति दी है. जिससे यह माना जा रहा है कि कूनो पार्क का मौसम चीतों के लिए अनुकूल साबित हो रहा है. 

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केंद्रीय मंत्री ने दी बधाई

मादा चीता गामिनी के जन्म पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा 'कूनो का एक ऐतिहासिक पल. कूनो नेशनल पार्क में एक ऐतिहासिक पल सामने आया है, जहां गामिनी नाम की 25 महीने की भारत में जन्मी एक मादा चीता ने जंगल में चार शावकों को जन्म दिया है. जो भारत की चीता संरक्षण यात्रा में एक बड़ी उपलब्धि है. एक साल से ज़्यादा समय से जंगल में रहने के बाद 2022 में चीतों को फिर से बसाने की शुरुआत के बाद से जंगल में यह पहला दर्ज जन्म है. खास बात यह है कि यह भारत में जन्मी किसी मादा चीता से जुड़ा ऐसा पहला मामला है. यह प्रोजेक्ट के मुख्य लक्ष्यों प्राकृतिक परिस्थितियों में जीवित रहना और प्रजनन करना को हासिल करने की दिशा में एक अहम कदम है. यह उपलब्धि भारतीय परिस्थितियों के प्रति चीतों के बढ़ते तालमेल को दर्शाती है और कूनो के प्रबंधकों पशु चिकित्सकों और फील्ड स्टाफ के समर्पण और अथक प्रयासों का एक जीता-जागता प्रमाण है.'

सीएम मोहन ने भी दी बधाई 

चीता प्रोजेक्ट को लेकर भी सीएम मोहन यादव ने बधाई दी है. अब मध्यप्रदेश चीतों के पुनरुद्धार का भी मुख्य केंद्र बन रहा है. गामिनी से जन्मी भारतीय मूल की 25 माह आयु की मादा चीता द्वारा खुले जंगलों में 4 शावकों को जन्म देना इस बात का प्रमाण है. मध्य प्रदेश की धरती चीतों के वंश विस्तार के लिए पूरी तरह अनुकूल है. प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता सफल हो रही है.  

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