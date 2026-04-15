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कूनो से 15 दिन पहले निकला था चीता, ग्वालियर के घाटीगांव पहुंचा, गांवों में अलर्ट जारी

Gwalior News: कूनो नेशनल पार्क से 15 दिन पहले निकला एक चीता अब ग्वालियर के घाटीगांव पहुंच गया है. जिसके बाद सोन चिरैया अभयारण्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 15, 2026, 04:36 PM IST
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कूनो से निकल घाटीगांव पहुंचा चीता
कूनो से निकल घाटीगांव पहुंचा चीता

Kuno Park Cheetah: कूनो नेशनल पार्क से चीते बाहर निकल रहे हैं. एक चीता ग्वालियर के घाटीगांव में  स्थित सोन चिरैया अभयारण्य में पहुंच गया. यह चीता इससे पहले भी यहां आ चुका है. 15 दिन पहले यह कूनो पार्क की सीमा को पार कर गया था. जो अब यहां आ पहुंचा है. यह चीता लंबा सफर करके श्योपुर जिले की सीमा से निकलकर ग्वालियर जिले की सीमा में आ पहुंचा है. तीन महीने पहले भी यह चीता इस इलाके में रह चुका है. ऐसे में एक्सपर्ट का कहना है कि उसका यहां मन लग रहा है. हालांकि चीता की एंट्री के बाद ग्वालियर जिले के घाटीगांव और आसपास के गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है. 

रेडियो कॉलर से ट्रैकिंग 

कूनो नेशनल पार्क की टीम चीते के गले में लगी रेडियो कॉलर के जरिए उन्हें लगातार ट्रैक करती रहती है. ऐसे में कूनो से निकलने के बाद ही चीते के हर कदम पर नजर रखी जा रही थी. कूनो पार्क से निकलने के बाद चीता गना जिले के आरोन और सिमरैया इलाकों में पहुंचा था. जबकि यहां से चीता अब घाटीगांव में पहुंच गया है. सोन चिरैया अभयारण्य में दूसरे जानवर भी रहते हैं. ऐसे में यहां भी वन विभाग की टीम अलर्ट पर नजर आ रही है. यह चीता केजीपी-1 नाम का है. जो कुछ महीने पहले भी इस इलाके को अपना अस्थायी ठिकाना बना चुका है. 

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गर्मी और शिकार हो सकता है कारण 

जानकारों का कहना है कि चीते अब व्यस्क हो चुके हैं. ऐसे में उन्हें शिकार की जरुरत पड़ती है. इस इलाके में पर्याप्त शिकार और सुरक्षित परिस्थितियां होती हैं. ऐसे में चीते लगातार यहां आ रहे हैं. जबकि गर्मियों के सीजन में वह लगातार मूव करते हैं. ऐसे में गर्मियां भी अब बढ़ना शुरू हो चुकी हैं. इस इलाके में बकरियां भी ज्यादा होती है. क्योंकि बकरियों पालन होता है. चीतों के लिए बकरियां आसान शिकार होती हैं. जबकि वह नीलगाय और चीतल का भी आसानी से शिकार करते हैं. यही वजह है कि यहां चीता लगातार मूवमेंट कर रहा है. 

चीते के आने के बाद स्थानीय लोगों को अलर्ट जारी किया गया है. जबकि गांवों में भी अलर्ट जारी हुआ है. मवेशियों को रात में खुला न छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं. क्योंकि चीतों के लिए मवेशी सबसे आसान शिकार होते हैं. 

ये भी पढ़ेंः ग्वालियर के लोगों को खुशखबरी, रेलवे चलाएगा 4 स्पेशल ट्रेनें, यहां देखिए जानकारी

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