श्योपुर

कूनो पार्क से फिर अच्छी खबर, चीता ज्वाला ने 5 शावकों को दिया जन्म, संख्या हुई 53

Kuno Park Birth of Cheetahs: कूनो नेशनल पार्क में एक बार फिर खुशखबरी आई है. क्योंकि, चीता ज्वाला ने पांच नए शावकों को जन्म दिया है. जिससे कूनों में चीतों की कुल संख्या 53 हो गई है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 09, 2026, 02:29 PM IST
कूनो पार्क में नए शावकों का आगमन
MP Cheetah Project: मध्य प्रदेश में चीता प्रोजेक्ट को लेकर सोमवार के दिन फिर अच्छी खबर आई है. कूनो नेशनल पार्क में चीता ज्वाला ने पांच नए शावकों को जन्म दिया है. जिससे कूनो में चीतों का परिवार बढ़ गया है. वहीं यह चीता प्रोजेक्ट के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. क्योंकि इससे पहले हाल ही में चीता आशा और चीता गामिनी ने भी शावकों को जन्म दिया था. जिससे चीतों की परिवार कूनो नेशनल पार्क में बढ़ता जा रहा है. सीएम मोहन यादव ने भी नए शावकों के आगमन पर खुशी जताई है.

सीएम मोहन यादव ने दी जानकारी

कूनो पार्क में नए शावकों के जन्म की जानकारी सीएम मोहन यादव ने दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा 'कूनो नेशनल पार्क से फिर अच्छी खबर. चीता ज्वाला ने 5 बच्चों को जन्म दिया है, जो प्रोजेक्ट चीता के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है. इसके साथ ही, भारत में चीतों की आबादी पचास के आंकड़े को पार कर 53 हो गई है. वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन के लिए यह गर्व का पल है और भारत में चीतों को फिर से बसाने की कोशिशों की सफलता का एक मजबूत सबूत है.'

भूपेंद्र यादव बोले-अर्धशतक पूरा 

वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी नए शावकों के आगमन पर खुशी जताई है. उन्होंने लिखा 'चीतों ने अर्धशतक पूरा किया. प्रोजेक्ट चीता के लिए यह बहुत गर्व की बात है, क्योंकि ज्वाला, नामीबिया की चीता और तीसरी बार सफल मां बनी है और आज कूनो नेशनल पार्क में पांच बच्चों को जन्म दिया.इस जन्म के साथ, भारत में जन्मे फलते-फूलते शावकों की संख्या 33 हो गई है. जो भारत की धरती पर 10वीं सफल चीतों की संतान है. भारत की चीता संरक्षण यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है. 

'यह उपलब्धि जानवरों के डॉक्टरों, फील्ड स्टाफ और इसमें शामिल सभी लोगों की समर्पित कोशिशों हुनर ​​और कमिटमेंट को दिखाती है जो जमीन पर बिना थके काम करते रहते हैं. इन शावकों के आने के साथ, भारत में चीतों की कुल आबादी अब 53 हो गई है. वाइल्डलाइफ़ संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक और दिल को छू लेने वाला पल. ज्वाला और उसके शावक मज़बूत बनें और आगे बढ़ें भारत की चीता कहानी को और भी ऊंचाइयों तक ले जाएं.'

चीता ज्वाला 2022 में आई थी

बता दें कि चीता ज्वाला 2022 में भारत आई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही सितंबर 2022 में कूनो में ज्वाला को छोड़ा था. उसके साथ 8 और चीते शामिल था. ज्वाला का यह तीसरा प्रसव है. इससे पहले भी वह चार शावकों को जन्म दे चुकी हैं, लेकिन तब केवल एक ही शावक मुखी जिंदा रह पाया था. जबकि उसके पहले तीन शावकों को जन्म दिया था. अब तीसरी बार शावकों को जन्म दिया है. वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लगातार चीतों की निगरानी में जुटे हैं. क्योंकि हाल ही में नए चीतों को भी भारत लाया गया है. जो फिलहाल बड़े बाड़े में ही क्वारेनटाइन हैं.  

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

