कूनो की 'मुखी' ने रचा इतिहास, 5 शावकों को दिया जन्म; क्यों भारत के लिए है इतनी बड़ी खुशखबरी?

Cheetah Mukhi Birth Five Cubs: कूनो नेशनल पार्क से बड़ी खुशखबरी आई है, यहां चीता मुखी ने पांच शावकों को जन्म दिया है, यह भारत में चीता प्रोजेक्ट का पहला सफल प्रजनन प्रयोग है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 20, 2025, 01:14 PM IST
कूनों में फिर गूंजी किलकारी
कूनों में फिर गूंजी किलकारी

Kuno National Park: कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी खुशखबरी है, यहां चीता मुखी ने एक साथ पांच शावकों को जन्म दिया है, जबकि यह चीता प्रोजेक्ट का भारत में पहला सफल प्रजनन है, ऐसे में अब भारत में चीता प्रोजेक्ट पूरी तरह से सफल माना जा रहा है. सीएम मोहन यादव ने भी पांच शावकों के जन्म पर खुशी जताई है. चीता मुखी 33 महीने की है, जिसका जन्म भारत में ही हुआ था और अब उसने अपने पांच शावकों को जन्म दिया है, ऐसे में चीता प्रोजेक्ट को लेकर यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. 

चीता मुखी पूरी तरह से स्वस्थ 

प्रोजेक्ट चीता के तहत पहली भारतीय जन्मी मादा बन गई है, जिसने पांच शावकों को जन्म देकर इस महत्वाकांक्षी संरक्षण परियोजना को और मजबूत किया है. वन विभाग के अनुसार, मुखी और उसके सभी शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं और उन्हें प्राकृतिक वातावरण में विशेष निगरानी में रखा गया है, विशेषज्ञों का मानना है कि यह सफल प्रजनन संकेत देता है कि चीते भारतीय आवासों में अच्छे से अनुकूल हो रहे हैं और उनकी सेहत व व्यवहार प्राकृतिक परिवेश के अनुरूप पाया गया है. वहीं अब कूनों प्रबंधन के लिए भी यह अच्छी बात मानी जा रही है. 

32 हो गई चीतों की संख्या 

हालिया जन्म के साथ अब भारत में चीतों की कुल संख्या 32 हो गई है, इनमें से 29 चीते कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 चीते गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में रखे गए हैं। यह आंकड़ा 'चीता पुन परिचय कार्यक्रम' की बढ़ती स्थिरता का संकेत देता है. मुखी नामीबियाई मादा चीता ज्वाला की संतान है, ज्वाला को पहली पीढ़ी आयातित माना जाता है, मुखी दूसरी पीढ़ी है, और अब उसके पांच शावक तीसरी पीढ़ी के रूप में भारत में प्राकृतिक रूप से जन्मे हैं, विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी पीढ़ी के ये शावक भारतीय जलवायु के प्रति और भी अधिक अनुकूल होंगे. कूनो प्रबंधन के अनुसार, मुखी द्वारा जन्मे ये पांच शावक तीसरी पीढ़ी के चीते हैं, जो शुरू से ही भारतीय मौसम और परिवेश के बीच बड़े होंगे. यह प्रोजेक्ट चीता के भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. 

सीएम मोहन ने जताई खुशी 

सीएम मोहन यादव ने भी चीतों के जन्म पर खुशी जताई है. उन्होंने लिखा 'भारत में जन्मी चीता मुखी ने मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में पांच बच्चों को जन्म देकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, मां और बच्चे ठीक हैं. यह भारत के चीता रीइंट्रोडक्शन इनिशिएटिव के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, मुखी 33 महीने की उम्र में भारत में जन्मी पहली मादा चीता, अब बच्चे पैदा करने वाली भारत में जन्मी पहली चीता बन गई है, जो प्रोजेक्ट चीता के लिए एक बड़ी कामयाबी है. भारत में जन्मे चीते का सफल प्रजनन, भारतीय जगहों पर इस प्रजाति के एडैप्टेशन, हेल्थ और लंबे समय की संभावनाओं का एक मजबूत संकेत है. यह बड़ा कदम भारत में आत्मनिर्भर और जेनेटिकली अलग-अलग तरह के चीतों की आबादी बनाने की उम्मीद को और मज़बूत करता है, जिससे देश के कंज़र्वेशन के लक्ष्य और आगे बढ़ेंगे.

