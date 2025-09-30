Advertisement
खुशखबरी! कूनो में चीता सफारी 1 अक्टूबर से होगी शुरू, ऐसे करें ऑनलाइन बुकिंग

Sheopur News: कूनो नेशनल पार्क में चीता सफ़ारी 1 अक्टूबर से शुरू होगी. पर्यटक खुले जंगल में घूमते 16 चीतों को देख सकेंगे. इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग कैसे करें, नीचे जानिए.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 30, 2025, 09:36 AM IST
Kuno National Park Safari Booking Online: मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक खुशखबरी है. 1 अक्टूबर से यहां चीता सफारी की शुरुआत होने जा रही है, जिसके बाद पर्यटक खुले जंगल में चीतों का रोमांचक नजारा देख सकेंगे. फिलहाल 16 चीते बाड़ों के अतिरिक्त खुले जंगल में विचरण कर रहे हैं, जिनका दीदार पर्यटक कर पाएंगे. वन विभाग ने पर्यटकों की सुविधा के लिए कूनो नेशनल पार्क की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी है और एक हेल्पडेस्क भी बनाई है.

यह भी पढ़ें: 915 दिनों की हुई 'मुखी'... जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही क्यों भारत के लिए आ गई खुशखबरी?

 

कूनो में चीता सफारी 1 अक्टूबर से होगी शुरू
दरअसल,  1 अक्टूबर से कूनो नेशनल पार्क में चीता सफारी की शुरुआत होगी. पार्क में 16 चीते खुले जंगल में विचरण कर रहे हैं, जिन्हें पर्यटक पहली बार देख सकेंगे. कूनो और गांधीसागर अभयारण्य में कुल 27 चीते हैं, जिनमें भारत में जन्मे शावक भी शामिल हैं. सफारी के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है और शुल्क 4,500 रुपये (जिप्सी सहित) निर्धारित किया गया है. वन विभाग ने वेबसाइट और हेल्पडेस्क के ज़रिए जानकारी देना शुरू कर दिया है.  पर्यटन विभाग ‘कूनो रिट्रीट’ के जरिए रहने और खानपान की सुविधाएं भी देगा.

शुल्क कितना होगा?
पर्यटन विभाग सफारी के शुभारंभ के साथ ही पर्यटकों के लिए कुनो रिट्रीट का भी आयोजन कर रहा है, जहां आवास, भोजन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी. सफारी का एक निश्चित शुल्क भी है छह लोगों के लिए जिप्सी की सवारी का शुल्क ₹4,500 है, जबकि निजी वाहन से सफारी का शुल्क केवल ₹1,200 होगा.

यह भी पढ़ें: कूनो की गामिनी पहुंची श्योपुर के गांव, शिकार देख दहशत में ग्रामीण, अलर्ट जारी

 

ऐसे करें ऑनलाइन बुकिंग
पर्यटक वेबसाइट पर बुकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसके लिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान की वेबसाइट पर जाना होगा. वन विभाग ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान की वेबसाइट पर कूनो सफारी को भी प्रदर्शित किया है. एक हेल्पडेस्क भी बनाया गया है. आप वहां से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

