कूनो में छोड़े जाएंगे दो चीते, CM मोहन यादव करेंगे रिलीज, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

Kuno National Park: 11 मई को मुख्यमंत्री मोहन यादव श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में दो चीतों को खुले जंगल में छोड़ेंगे. मुख्यमंत्री 10 मई की शाम कूनो पहुंच चुके हैं. बता दें कि इन चीतों को बोत्सवाना से लाया गया था और इन्होंने छोटे बाड़ों में अपने अनिवार्य क्वारंटाइन और निगरानी की अवधि पूरी कर ली है. प्रशासन और पुलिस ने भी इस कार्यक्रम की तैयारियों के तहत सुरक्षा और हेलीपैड की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है. ऐसी उम्मीद है कि यह कार्यक्रम न केवल 'प्रोजेक्ट चीता' को नई गति देगा, बल्कि भारत में वन्यजीव संरक्षण के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय भी जोड़ेगा.

CM मोहन यादव आज रिलीज करेंगे दो चीते

बताया जा रहा है कि बोत्सवाना से लाए गए नौ चीतों ने अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर लिया है, जिसके बाद उन्हें छोटे बाड़ों में भेज दिया गया. अब इनमें से दो चीतों को पूरी तरह से खुले जंगल में छोड़ने की तैयारियां है. इस खास मौके के लिए मुख्यमंत्री 10 मई की शाम को कूनो पहुंचे. वहां रात बिताने के बाद सोमवार सुबह 8:00 बजे वे कूनो नदी के पास स्थित एक जगह से इन चीतों को छोड़ेंगे.

नर चीते KAP12 का रेस्क्यू

कूनो प्रबंधन के लिए एक और बड़ी सफलता नर चीते 'KAP12' का सफल रेस्क्यू रही. यह चीता भटककर राजस्थान के सवाई माधोपुर के एक आबादी वाले इलाके में चला गया था. 8 मई को तत्परता दिखाते हुए वन विभाग की एक टीम ने इसे सुरक्षित रूप से पकड़ लिया और उसे वापस कूनो के जंगलों में छोड़ दिया.

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सुरक्षा के कड़े इंतजान

मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए कूनो में एक दिन पहले DFO, जिला पंचायत CEO और SDM सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने निरीक्षण किया और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की.यह पहल न केवल चीतों के संरक्षण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बहाल करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है. कूनो में प्रशासनिक और वन विभाग के अधिकारी इस पूरे मिशन की सफलता को लेकर उत्साहित हैं.

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