MP में किसानों को मिले 238.78 करोड़ रुपए, इतने जिले के किसानों को मिला लाभ, पैसा पहुंचा

CM Mohan Yadav News: श्योपुर जिले के बड़ौदा से सीएम मोहन यादव ने किसानों के खातों में मुआवजा राशि ट्रांसफर की है, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा, सीएम मोहन ने सिंगल क्लिक के माध्यम से अलग-अलग जिलों के 305410 के किसानों को 238 करोड़ 78 लाख रुपए की मुआवजा राशि ट्रांसफर की है, बता दें कि यह मुआवजा राशि अलग-अलग माध्यमों की थी, प्रदेश के किसानों को यह मुआवजा राशि फसलों के नुकसान के लिए दी गई है, जिसमें श्योपुर के अलावा कई और जिलों के किसान भी शामिल हैं.

एमपी के इन जिलों को मिला पैसा

यह राहत राशि श्योपुर, हरदा, विदिशा, नर्मदापुरम, धार और खंडवा जिलों के 2148 ग्रामों के किसानों को मिला है, इनमें श्योपुर जिला सबसे आगे रहा, जहां फसल क्षति से प्रभावित 10,078 धान किसानों के खातों में 100 करोड़ 83 लाख रुपए की सहायता पहुंचाई गई. हरदा जिले के 95,989 किसानों को सोयाबीन फसल क्षति के लिए 71.52 करोड़ रुपए, विदिशा के 51,830 किसानों को सोयाबीन और उड़द क्षति पर 29.15 करोड़ रुपए, नर्मदापुरम के 22,779 किसानों को 19.84 करोड़ रुपए, धार जिले के 19,173 किसानों को 1031 करोड़ रुपए तथा खंडवा के 12,961 किसानों को पीला मौजेक कीट प्रभावित फसलों पर 7.13 करोड़ रुपए की राशि दी गई है. सीएम मोहन यादव ने फसलों को हुए नुकसान के समय से ही यह राशि दिए जाने का ऐलान किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः 30 मिनट में पूरी होगी इंदौर-उज्जैन की दूरी, एक्सप्रेस-वे की तर्ज पर बनेगा फोर लेन हाईवे, जानिए प्लान

कांग्रेस पर साधा निशाना

इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकारें दशकों तक रहीं, लेकिन उन्होंने कभी किसानों के पसीने की कीमत नहीं समझी, कांग्रेसी कान खोलकर सुन लें उन्होंने चवन्नी तक नहीं दी, हम किसानों को 16 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर तक का लाभ दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस तीन हजार हेक्टेयर तक भी नहीं दे पाती थी. सीएम ने कहा कि उनकी सरकार किसानों पर आए हर संकट में ढाल बनकर खड़ी है और आगे भी किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती रहेगी.

कांग्रेस ने कहा था कि भावांतर का पैसा नहीं दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस को देखना चाहिए कि सरकार ने जो कहा था वो पूरा किया है, हमने भावांतर का पैसा दिया है, कभी भगवान राम का प्रमाण मांगने वाले कांग्रेस को देखना चाहिए कि आज राम मंदिर जगमगा रहा है, भाजपा की सरकार किसानों, गरीबों और सनातन परंपरा की सरकार है, हमारी सरकार किसानों की चिंता करती है, कांग्रेस ने 70 साल किसान सम्मान निधि नहीं दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह राशि दी है. पीएम मोदी किसान और जवान दोनों की चिंता करते हैं.

यह राशि किसानों को बतौर मुआवजा राशि दी गई है, क्योंकि किसानों को भारी बारिश के चलते फसलों में नुकसान हुआ था, जिसके बाद सर्वे का ऐलान किया गया था और फसलों की मुआवजा राशि दी गई है.

ये भी पढे़ंः सीहोर की VIT यूनिवर्सिटी हंगामे पर CM मोहन का एक्शन, 2 मंत्रियों को दिए निर्देश

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!