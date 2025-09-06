क्या चंबल में फिर एक्टिव हो गए डकैत? 3 दिन में दूसरी बार लूटने की कोशिश; जान बचाकर भागे लोग
MP Crime News

क्या चंबल में फिर एक्टिव हो गए डकैत? 3 दिन में दूसरी बार लूटने की कोशिश; जान बचाकर भागे लोग

Sheopur Police on High Alert: कराहल के जंगल में एक बार फिर बदमाशों की सक्रियता देखने को मिल रही है. जहां श्योपुर-शिवपुरी नेशनल हाईवे पर पत्थर रखकर गाड़ियों को रोका गया और यात्रियों से लूट की कोशिश की गई. इस घटना के बाद से श्योपुर पुलिस हाई अलर्ट पर है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 06, 2025, 09:49 AM IST
gemini (सांकेतिक तस्वीर)
gemini (सांकेतिक तस्वीर)

Sheopur Shivpuri Highway: श्योपुर-शिवपुरी नेशनल हाईवे पर नौनपुरा घाटी के जंगलों में एक बार फिर आपराधिक तत्वों की दहशत देखने को मिल रही है. तीन दिन में लगातार दूसरी बार यह घटना देखने को मिल रहा है, जब अज्ञात बदमाशों ने सड़क पर बड़े-बड़े पत्थर रखकर वाहनों को रोकने का प्रयास किया और फिर उन पर हमला बोल दिया. इस दौरान कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई. किसी तरह राहगीर अपनी जान बचाकर भागे. इस घटना के बाद से यह भी सवाल उठने लगा है कि क्या चंबल के डकैत फिर सक्रिय हो रहे हैं. अगर नहीं तो ये बदमाश कौन हैं और इनको रोकने के लिए पुलिस कौन सी कार्रवाई कर रही है.

जानिए पूरा मामला
दरअसल, यह घटना शुक्रवार देर शाम की बताई जा रही है. जब कराहल क्षेत्र के नौनपुरा घाटी के पास सुनसान इलाके से वाहन गुजर रहे थे. तभी उन्हें अचानक पत्थरों के ढेर दिखा. जिसके बाद उन्हें मजबूरी में अपनी गाड़ियां रोकनी पड़ी. इसके बाद बदमाश तुरंत एक्टिव हुए हैं और अंधेरे का फायदा उठाते हुए  लाठियों और पत्थरों से वाहनों पर हमला कर दिया. इस दौरान यात्रियों से बदमाशों ने मारपीट करते हुए लूटने की कोशिश की. अचानक हुए हमले से यात्रियों में दहशत फैल गई. हालांकि, किसी तरह यात्री जान बचाकर वहां से निकले.

सर्च ऑपरेशन शुरू
घटना की जानकारी मिलते ही कराहल पुलिस अपने दल-बल के साथ नौनपुरा घाटी के जंगलों में रवाना हो गई. घटनास्थल वाले इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. इस पूरे घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने  आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं. पुलिस का कहना है कि वे जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार कर लेगी.

मंगलवार-बुधवार रात भी हुई घटना
बता दें कि इस घटना के बाद से यात्रियों में दहशत का माहौल है और वे इस  हाईवे से होकर जाने से  कतराने लगे हैं. क्योंकि इस  घटना से दो दिन पहले मंगलवार-बुधवार की रात भी ऐसी घटना सामने आई थी. जब  बदमाशों ने सड़क पर पत्थर रखकर यात्री वाहनों का रास्ता रोक दिया और उनसे लूटने की कोशिश की. इस पूरे घटना को लेकर पुलिस का कहना है कि यह लूट की कोशिश थी. वहीं, स्थानी लोग जंगल क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

रिपोर्ट- परमेश्वर सिंह, जी मीडिया, श्योपुर

ये भी पढ़ें- रीवा में जज को डकैत की धमकी, जिंदा रहना है तो 5 अरब दो; पोस्ट ऑफिस के पत्र से हड़कंप

sheopurcrime newsDacoits in Karahal

sheopur
चंबल में फिर एक्टिव हो गए डकैत?3 दिन में दूसरी बार लूटने की कोशिश;जान बचाकर भागे लोग
