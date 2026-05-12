कूनो में चीतों के 4 शावकों की मौत, 1 महीने पहले ही हुआ था जन्म, मचा हड़कंप

Cubs Die in Kuno: कूनो में चीतों के चार शावकों की मौत का मामला सामने आया है. इन चीतों का जन्म 1 महीने पहले ही हुआ था. चारों शावक मादा चीता ज्वाला के बताए जा रहे हैं. 11 अप्रैल को हुआ ज्वाला ने इनको जन्म दिया था. इस घटना के बाद से ही कूनो प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है. बताया जा रहा है कि मॉनिटरिंग टीम को डेन साइट के पास शावक मृत अवस्था में मिले हैं. प्रारंभिक जांच में किसी जंगली जानवर के हमले की आशंका भी हो सकती है. जबकि पूरे मामले की जांच करने की बात कही गई है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा खुलासा

पोस्टमार्टम और विस्तृत जांच के बाद ही पूरा मामला सामने आएगा. कूनो में फिलहाल सभी अन्य चीते सुरक्षित और स्वस्थ बताए गए हैं. जिन शावकों की मौत हुई है, उनका जन्म 11 अप्रैल 2026 को हुआ था. वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार सभी शावक लगभग एक महीने के थे. टीम ने उन्हें आखिरी बार 11 मई की शाम जीवित देखा था. तब तक वह पूरी तरह से सुरक्षित और फिट नजर आए थे. लेकिन मंगलवार की सुबह 12 बजे जब निरीक्षण के दौरान टीम ने मांद के पास चारों शावकों को मृत पाया है. जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी कूनो प्रबंधन के सीनियर अधिकारियों को दी गई थी.

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कूनो प्रबंधन जांच में जुटा

फिलहाल शावकों की मौत के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है. लेकिन घटना के बाद से ही कूनो प्रबंधन जांच में जुटा है. वन विभाग ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं शावकों मां चीता ज्वाला पूरी तरह से सुरक्षित बताई गई है. वह स्वस्थ भी है. लेकिन इस घटना के बाद पार्क क्षेत्र में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. जबकि बाड़े में मौजूद और शावकों पर खास निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं.

कूनो में फिलहाल चीतो की संख्या 50 है. इनमें से 33 चीतों की जन्म भारत में ही हुआ है. जबकि बाकि चीतों को भारत लाया गया था. वहीं गांधी सागर अभयारण्य में फिलहाल 3 चीते मौजूद हैं. इस तरह देश में चीतों की कुल संख्या अब 53 हो गई है. चीतों को लेकर फिलहाल विशेष निगरानी रखने के लिए कहा गया है.

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