न्याय नहीं मिला तो कलेक्ट्रेट में पी लिया जहर, तड़पते बुजुर्ग को तहसीलदार ने बताया 'ड्रामा'

Sheopur Collectorate Devendra Goyal Death: श्योपुर कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई के दौरान मंगलवार को दिन अचानक मातम पसर गया. मिली जानकारी के मुताबिक, गणेश बाजार के रहने वाले बुजुर्ग देवेंद्र गोयल सुबह एक उम्मीद लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे. उन्हें भरोसा था कि इस बार शायद उनकी फरियाद सुन ली जाएगी. पिछले कई हफ्तों से वे अधिकारियों और थाने के चक्कर काट रहे थे. उनका आरोप था कि परिवार के कुछ लोगों ने उनकी दुकान और सामान पर कब्जा कर लिया है. कई आवेदन देने के बाद भी जब कहीं सुनवाई नहीं हुई, तो उनका दर्द गुस्से और बेबसी में बदल गया.

जनसुनवाई के दौरान अचानक हड़कंप मच गया, जब देवेंद्र गोयल ने जहरीला पदार्थ खा लेने का दावा किया. वहां मौजूद लोग पहले समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है? बुजुर्ग की हालत बिगड़ने लगी तो लोग उन्हें संभालने दौड़े. इसी दौरान उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा, 'अब जीने की चाहत नहीं बची, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई.' कुछ लोग उन्हें दिलासा देते रहे, तो कुछ प्रशासन को कोसते नजर आए. थोड़ी देर बाद एंबुलेंस बुलाई गई और उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

लोगों का गुस्सा फूट पड़ा गुस्सा

इस घटना के बाद माहौल तब और गरमा गया, जब तहसीलदार मनीषा मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. वीडियो में वह कथित तौर पर कहती नजर आ रही हैं, 'ये तो बोतल है, जबरदस्ती कुछ भी…?' यह सुनते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. वहां मौजूद कई लोगों का कहना था कि एक बुजुर्ग इंसान दर्द में तड़प रहा था, लेकिन उसकी हालत को गंभीरता से लेने के बजाय उसे ड्रामा समझ लिया गया. सोशल मीडिया पर भी लोग प्रशासन की संवेदनहीनता को लेकर सवाल उठाने लगे हैं.

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स्थानीय लोगों ने लगाए आरोप

देवेंद्र गोयल की मौत के बाद अब पूरे शहर में एक ही चर्चा है कि आखिर उन्हें इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर किसने किया. लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर समय रहते उनकी शिकायत पर कार्रवाई हो जाती, तो शायद आज उनकी जान बच सकती थी. परिवार और स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन ने उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया. अब यह घटना सिर्फ एक मौत नहीं, बल्कि सिस्टम की बेरुखी और आम आदमी की बेबसी की कहानी बन गई है.

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