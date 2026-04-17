राजस्थान में घूमने के बाद चीता फिर MP आई, श्योपुर में वन विभाग अलर्ट, ट्रैकिंग जारी

Cheetah Veera: राजस्थान पहुंची मादा चीता वीरा अब फिर से वापस श्योपुर लौट आई है. वह अपने शावक के साथ कूनो नेशनल पार्क से निकलकर राजस्थान में की सीमा में एंट्री कर गई थी. लेकिन अब मादा चीता वापस फिर से श्योपुर लौट आई है. ऐसे में ग्रामीण इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है. चीता वीरा अपने शावक के साथ फिलहाल कूनो नेशनल पार्क की सीमा से बाहर घूम रही है. ऐसे में किसानों को सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. क्योंकि चीता के डर से किसान खेतों में नहीं जा पा रहे हैं. हर वक्त डर की स्थिति बनी हुई है.

श्योपुर के ग्रामीण इलाकों में अलर्ट

श्योपुर के ग्रामीण इलाकों में अलर्ट में फिलहाल अलर्ट बना हुआ है. एक दिन पहले वीरा और उसके शावक की लोकेशन राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में ट्रैक हुई थी. लेकिन उसके बाद उनकी ट्रैकिंग स्थिति बदल गई. उसके बाद चीता आज के दिन यानि शुक्रवार को श्योपुर के मेवाड़ा गांव पास लोकेट की गई थी. ऐसे में ग्रामीणों ने जैसे ही चीता को देखा तो हड़कंप की स्थिति बन गई और तुरंत ही मामले की जानकारी वन विभाग को दी गई थी. चीता वीरा को लेकर फिलहाल गांव में भी अलर्ट की स्थिति बनी हुई है. लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं.

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चीता की हो रही निगरानी

चीता की निगरानी लगातार हो रही है. कूनो पार्क की टीम ट्रैकिंग कर रही है. उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके. वही वन विभाग की टीम ने भी लोगों को अलर्ट रहने की अपील की है. चीतों का पार्क से बाहर निकलना असामान्य नहीं है. क्योंकि यहां सभी तरह की व्यवस्थाएं है. लेकिन फिलहाल सर्तकता बरती जा रही है. अगर चीता वीरा अपने से वापस पार्क की सीमा में नहीं लौटती है तो फिर वीरा और उसके शावक को ट्रेंकुलाइज किया जाएगा और उसके बाद उसे कूनो नेशनल पार्क में वापस लाया जाएगा. श्योपुर जिले में फिलहाल वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर बनी हुई है. जबकि आसपास के ग्रामीणों को सतर्क रहने और चीतों से दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है.

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